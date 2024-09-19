港鐵洪水橋站年底動工 料2030年底完成

港鐵(066)公布，預計今年12月動工建造洪水橋站，並料在2030年12月竣工。集團今日與運輸及物流局局長簽訂了有關洪水橋站及相關服務和設施的融資安排、設計、建造、竣工、營運前籌備工作、營運及維修的項目協議，而公司將在專營期內擁有、營運及維修洪水橋站及相關服務和設施。

發展用地佔地約 8.2 公頃

集團指，洪水橋擬議發展用地佔地約8.2公頃，其擬議用途為住宅及商業，公司將獲准在該等發展用地上進行物業發展項目，從而增加洪水橋項目的財務回報，令公司能在洪水橋項目中取得相當的商業回報率。