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財經
2024-09-19 22:17:07

港鐵洪水橋站年底動工 料2030年底完成

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港鐵洪水橋站年底動工 料2030年底完成

港鐵指，洪水橋擬議發展用地佔地約8.2公頃。(資料圖片)

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港鐵(066)公布，預計今年12月動工建造洪水橋站，並料在203012月竣工。集團今日與運輸及物流局局長簽訂了有關洪水橋站及相關服務和設施的融資安排、設計、建造、竣工、營運前籌備工作、營運及維修的項目協議，而公司將在專營期內擁有、營運及維修洪水橋站及相關服務和設施。

發展用地佔地約8.2公頃

集團指，洪水橋擬議發展用地佔地約8.2公頃，其擬議用途為住宅及商業，公司將獲准在該等發展用地上進行物業發展項目，從而增加洪水橋項目的財務回報，令公司能在洪水橋項目中取得相當的商業回報率。

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另外，港鐵須自行或促使他人進行洪水橋工程以及重置、補救及改善工程，並須使洪水橋工程投入運作、營運及進行維修。另外，公司須自行全數支付洪水橋造價，並須承擔在洪水橋項目協議中協定因執行洪水橋項目而產生的土地徵用費用。港鐵預期，洪水橋造價將於大約10年左右的時間內產生。

預算約為66.39億元

政府發言人指，洪水橋站項目以「擁有權」模式推展，港鐵公司負責項目的融資、設計、建造、營運和維修。政府在獨立審核顧問的協助下，已審視和核實港鐵公司提供的項目財務預算，按今年9月價格計算，洪水橋站項目預算約為66.39億元，政府將向港鐵公司提供財務資助以推展項目。

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港鐵於20205月向政府提交有關洪水橋項目的建議書。其後於20215月就該建議書補充更新資料。於2021518日，行政長官會同行政會議批准進行洪水橋站詳細規劃。港鐵分別於20216月及202110月開始進行洪水橋站公眾諮詢及初步設計。洪水橋站的鐵路計劃於去年224日按照《鐵路條例》刊憲，並於今年326日按照《鐵路條例》獲得批准。

 
 
 