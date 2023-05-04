滙控兩日飆半成 摩通建議獲利

滙豐控股(005)周二交出勝預期業績，股價兩日累升4.8%，至58.85元的逾兩個月高，昨成交額14.3億元。大行昨普遍唱好，不過摩根大通認為，雖然預料滙控股價短期仍會上揚，但在存款下降或令淨息差見頂，以及英國矽谷銀行的整合成本與信貸成本均有上升風險，估計其撥備前利潤或已在上季見頂，因此建議投資者趁升市獲利。該行給予滙控「中性」評級，目標價61元，即潛在升幅只有3.7%。

至於摩根士丹利及高盛則上調滙控目標價。大摩將目標價由65.2元，升至67.5元，潛在升幅14.7%，評級為「增持」；高盛將目標價由75元，上調至81元，潛在升幅37.6%，評級維持「買入」。

