滙控及GIC：美元仍是主要貨幣

滙控行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）出席彭博創新經濟論壇時表示，美元作為主要貨幣格局並不會改變。他提及，現時全球一半支付以美元進行，全球60%外匯儲備以美元計價，80%國際貿易融資以美元進行，逾95%外匯交易以對美元為對手貨幣。
艾橋智：美元地位不會改變
艾橋智認為，使用美元的比例或會逐漸被削減，市場會出現多元化，更多國家會使用其他貨幣，黃金在儲備中的比例亦可能增加，但在他職業生涯內，甚至有生之年，美元作為主要貨幣的地位都不會有改變。
艾橋智提及，在20年前的全球貿易可以概括為中國製造，美國消費者購買，之後中國一直為世界製造產品。他補充，最近亞洲購買亞洲產品的趨勢興起，認為隨著地區整合程度增加，亞洲區內經濟將增長1.8%，但受美國關稅帶來衝擊，估計對經濟率增長影響0.5%。
林昭傑：美元不太可能失去儲備貨幣地位
新加坡政府投資公司（GIC）首席執行官林昭傑在同一場合中表示，對於去美元化有不同定義，包括美元失去全球儲備貨幣的地位，但不太可能，除非美國體系受到根本性破壞。他又提及，美國現時面臨挑戰，例如債務和財政狀況上的挑戰，經濟增長非常重要，但現在似乎很多人將希望寄託於人工智能，提升生產力。他又補充，外匯市場的投資者調整外匯敞口是十分正常。