滙控及GIC：美元仍是主要貨幣

滙控行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）出席彭博創新經濟論壇時表示，美元作為主要貨幣格局並不會改變。他提及，現時全球一半支付以美元進行，全球60%外匯儲備以美元計價，80%國際貿易融資以美元進行，逾95%外匯交易以對美元為對手貨幣。

艾橋智：美元地位不會改變

艾橋智認為，使用美元的比例或會逐漸被削減，市場會出現多元化，更多國家會使用其他貨幣，黃金在儲備中的比例亦可能增加，但在他職業生涯內，甚至有生之年，美元作為主要貨幣的地位都不會有改變。