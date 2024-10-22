滙控委任首位女CFO 郭珮瑛年薪千萬計

郭珮瑛明年起出任滙控財務總監及董事會執行董事。(網上圖片)

滙豐控股(005)一如市場早前的傳聞，宣布委任現年60歲的郭珮瑛(Pam Kaur)為集團財務總監(CFO)及董事會執行董事，明年起生效，為集團首位女性CFO。至於臨時集團財務總監莊敬行將回復其環球財務監督職務。另外，郭珮瑛為集團風險管理及合規總監的繼任人選，集團將適當作出公布。

40 年金融服務經驗

郭珮瑛於2013年4月加入滙豐，擔任集團審核部主管，現時為集團風險管理及合規總監，擁有近40年金融服務經驗，曾於英國和美國工作，服務英國、美國及德國多家銀行。