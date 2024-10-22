滙控委任首位女CFO 郭珮瑛年薪千萬計

滙豐控股(005)一如市場早前的傳聞，宣布委任現年60歲的郭珮瑛(Pam Kaur)為集團財務總監(CFO)及董事會執行董事，明年起生效，為集團首位女性CFO。至於臨時集團財務總監莊敬行將回復其環球財務監督職務。另外，郭珮瑛為集團風險管理及合規總監的繼任人選，集團將適當作出公布。
40年金融服務經驗
郭珮瑛於2013年4月加入滙豐，擔任集團審核部主管，現時為集團風險管理及合規總監，擁有近40年金融服務經驗，曾於英國和美國工作，服務英國、美國及德國多家銀行。
滙豐集團主席杜嘉祺表示，郭珮瑛在董事會備受推崇、聲譽卓著，是該職位的眾望之選。行政總裁艾橋智表示，集團擁有眾多傑出的內部和外部人選，但郭珮瑛仍能脫穎而出，期望就滙豐下一階段的增長和發展與她合作，亦感謝莊敬行在過渡期間所提供的協助。
持有滙控196萬股普通股
郭珮瑛作為滙控執行董事及集團財務總監，報酬包括每年80.3萬英鎊(約812萬港元)的基本薪金、每年108.5萬英鎊(約1,097萬港元)的固定薪酬津貼，以及每年8.03萬英鎊(約81.2萬港元)的退休金津貼。郭珮瑛合資格獲考慮發放酌情浮動酬勞，金額最高可達每年基本薪金的215%，以及一項長期獎勵，金額最高可達基本薪金的320%。郭珮瑛目前持有滙控196.0245萬股普通股，相當於已發行股份大約0.01%。