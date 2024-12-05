滙控宣布完成階段重組 艾橋智：感謝那些即將離辭員工的服務

滙豐控股(005)10月公布架構重組計劃，當時預告會無可避免地涉及裁減中高層職位，及至上月初預告會在數周內完成首輪裁員。集團今日宣布，已階段性完成組織架構的重組計劃，並宣布任命四大業務的管理團隊。滙控行政總裁艾橋智表示，重組經過「深思熟慮的公平衡量」(measured, thoughtful and fair)，有助集團構建更簡單、更有活力、更靈活的結構，並會加快推動計劃及執行策略重點。

明年2月全年業績 進一步更新進展

艾橋智又表示，代表集團全體員工，感謝那些即將離辭員工的服務。滙控又指，將會明年2月公布全年業績時，進一步更新進展。