滙控宣布完成階段重組 艾橋智：感謝那些即將離辭員工的服務

滙豐控股(005)10月公布架構重組計劃，當時預告會無可避免地涉及裁減中高層職位，及至上月初預告會在數周內完成首輪裁員。集團今日宣布，已階段性完成組織架構的重組計劃，並宣布任命四大業務的管理團隊。滙控行政總裁艾橋智表示，重組經過「深思熟慮的公平衡量」(measured, thoughtful and fair)，有助集團構建更簡單、更有活力、更靈活的結構，並會加快推動計劃及執行策略重點。
明年2月全年業績 進一步更新進展
艾橋智又表示，代表集團全體員工，感謝那些即將離辭員工的服務。滙控又指，將會明年2月公布全年業績時，進一步更新進展。
全球私銀與財富部CEO Annabel Spring將離任
按最新安排，Nicolas Moreau繼續擔任資產管理部行政總裁；Ed Moncreiffe繼續擔任保險業務行政總裁，向Barry O’Byrne報告；全球私人銀行與財富部行政總裁Annabel Spring將於年底離任；Gabriel Castello任命為全球私人銀行業務臨時行政總裁，向Barry O’Byrne報告。另外，Lavanya Chari被任命為財富和卓越理財解決方案的主管。
按集團早前公布，滙控簡化出來的4項業務，分別為香港、英國、企業及機構理財，以及國際財富管理及卓越理財，明年1月1日起生效。香港及英國部分主要涵蓋當地個人銀行及工商金融；企業及機構理財包括英國和香港以外的工商金業務，以及俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務；國際財富管理及卓越理財融合香港和英國以外的卓越理財、環球私人銀行，以及財富管理制訂、投資管理和保險業務。
同時，集團亦簡化地域設置，涵蓋亞太和中東地區為「東部市場」，與香港業務一樣，受廖宜建和Surendra Rosha監督；包含英國非分隔運作銀行、歐洲大陸和美洲業務者，為「西部市場」，兩市場各自監督。