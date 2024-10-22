滙控將架構簡化為四大業務 東部及西部市場分開監督

滙豐控股(005)宣布簡化組織架構以加快推行策略。滙控指，正簡化組織架構為四大業務，以加快推行其優先策略，四項業務營運分別為香港、英國、企業及機構理財及國際財富管理及卓越理財，各有明確職責範圍。有關改革將自明年1月1日起生效。
為配合更加簡化的架構，一個由12名成員組成的新設集團營運委員會，將會取代擁有18名成員的集團行政委員會，成為滙豐主要的行政決策機構。
艾橋智：深信新架構可實現下一階段增長
集團行政總裁艾橋智表示，變革將有助同事們更易於服務客戶，推動集團日後的成功。集團的優先策略維持不變，隨著著力推行，新架構將催生一個更精簡、更動態和更敏銳的組織。他指，對眼前的機遇感到振奮，並深信這個架構能幫助實現下一階段的增長。
新設香港業務及英國業務
各業務職責方面，新設的「香港業務」將包括滙豐和恒生銀行(011)的「個人銀行」和「工商金融」業務，於集團營運委員會中受廖宜建和Surendra Rosha監督。
「英國業務」將包括該國的「個人銀行」(包括First Direct及M&S Bank)和「工商金融」業務(包括創科金融)，受Ian Stuart監督。
建立企業及機構理財業務
另外，集團透過結合英國和香港以外的工商金融業務，以及環球銀行及資本市場業務，加上按地域劃分的西部市場(包括英國非分隔運作銀行、歐洲和美洲，為一個以批發銀行業務為主的區域)，建立新的企業及機構理財業務。企業及機構理財業務和西部市場將由Michael Roberts領導。
歐柏賢領導國際財富管理及卓越理財業務
新設的國際財富管理及卓越理財業務，將會融合香港和英國以外的卓越理財、環球私人銀行，以及財富管理制訂、投資管理和保險業務。國際財富管理及卓越理財業務將由歐柏賢(Barry O’Byrne)領導。
另外，作為集團新組織架構的一部分，滙控亦正簡化滙豐的地域設置。「東部市場」將會涵蓋亞太和中東地區，受廖宜建及Surendra Rosha監督。「西部市場」則會包含英國非分隔運作銀行、歐洲大陸和美洲業務，受Michael Roberts監督。