滙控將架構簡化為四大業務 東部及西部市場分開監督

滙豐控股(005)宣布簡化組織架構以加快推行策略。滙控指，正簡化組織架構為四大業務，以加快推行其優先策略，四項業務營運分別為香港、英國、企業及機構理財及國際財富管理及卓越理財，各有明確職責範圍。有關改革將自明年1月1日起生效。

為配合更加簡化的架構，一個由12名成員組成的新設集團營運委員會，將會取代擁有18名成員的集團行政委員會，成為滙豐主要的行政決策機構。

艾橋智：深信新架構可實現下一階段增長

集團行政總裁艾橋智表示，變革將有助同事們更易於服務客戶，推動集團日後的成功。集團的優先策略維持不變，隨著著力推行，新架構將催生一個更精簡、更動態和更敏銳的組織。他指，對眼前的機遇感到振奮，並深信這個架構能幫助實現下一階段的增長。