滙控小股東兩議案 傳平保傾向支持

傳平保傾向支持由「分拆滙控關注組」提出的重組檢討及恢復以往股息政策兩項議案。(資料圖片)

滙豐控股(005)將在下月5日在英國舉行股東會，屆時將討論及投票表決由小股東提出的兩項議案，包括但不限於分拆亞洲業務策略檢討，以及股息政策，通過門檻為75%。市場昨傳出，持有滙控約8%、為第二大股東的中國平安保險(2318)傾向對兩項議案投贊成票。

媒體昨引述平保觀點人士指，平保已經仔細研究香港小股東團體提出，關於要求滙控承諾將股息恢復到新冠疫情前的水平，推動管理層定期考慮結構性改革的決議案，傾向贊成兩案。平保早在上月下旬，已表示注意到議案內容，並將認真研究，將支持任何有利滙控業績及價值提升的建議。