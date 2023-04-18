滙控小股東兩議案 傳平保傾向支持

滙豐控股(005)將在下月5日在英國舉行股東會，屆時將討論及投票表決由小股東提出的兩項議案，包括但不限於分拆亞洲業務策略檢討，以及股息政策，通過門檻為75%。市場昨傳出，持有滙控約8%、為第二大股東的中國平安保險(2318)傾向對兩項議案投贊成票。
媒體昨引述平保觀點人士指，平保已經仔細研究香港小股東團體提出，關於要求滙控承諾將股息恢復到新冠疫情前的水平，推動管理層定期考慮結構性改革的決議案，傾向贊成兩案。平保早在上月下旬，已表示注意到議案內容，並將認真研究，將支持任何有利滙控業績及價值提升的建議。
呂宇健稱有信心獲通過
至於提出議案的「分拆滙控關注組」，其召集人、人稱Ken Sir的呂宇健回覆媒體時指，消息令人鼓舞，並有信心議案獲通過，並指滙控股價有望升至80元水平。
滙控行政總裁祈耀年(Noel Quinn)已兩度強烈建議股東就兩議案投反對票，包括在上周於集團網站上載於內部訪問片段中，強調重組「是價值破壞，不是價值創造」，股息政策更是「行業模範」，稱架購重組在去年上半年已大量研究及討論，亦已諮詢第三方意見及聘請顧問，最終結論是不會改善、甚至會減低銀行未來的市值、盈利及股息，並非股東利益最大化的措施；至於按50%派息比率分派的做法，則是更平衡資金運用及推動增長的做法。