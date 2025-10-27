滙控就馬多夫詐騙案相關訴訟確認撥備11億美元 強調不會影響股息

滙控表示，盧森堡最高法院於上周五（24日）駁回HSSL（HSBC Securities Services Luxembourg）就Herald歸還證券申索提出的上訴，但接納HSSL就Herald歸還現金申索提出的上訴，HSSL現將向盧森堡上訴法院提出第二次上訴。集團補充，若第二次上訴中敗訴，則會在後續訴訟中對 HSSL需要支付的金額提出抗辯。

滙豐控股（005）今日（27日）發公告表示，就馬多夫（Bernard Madoff）詐騙案相關的Herald Fund SPC訴訟，將會在 2025 年第三季的綜合財務業績中確認撥備11億美元（約85.45億港元）。滙控指，對普通股權一級資本比率帶來大約 15 個基點影響。滙控強調，撥備不會對任何股息造成影響。

滙控將公布2025 年第三季業績

滙控表示，鑑於第二次上訴尚待審理，以及與確定歸還金額相關的複雜程度和不確定性，最終的財務影響或會有重大不同。集團指，準備將分類為重大須予注意項目，並強調不會對 2025 財政年度不計及須予注意項目的平均有形股本回報率或任何股息造成影響。滙控將於明日（28日）公布2025 年第三季業績。

馬多夫曾任納斯達克主席，史上最大龐氏騙局的主謀，騙局涉款超過650億美元，受害者涉及多間大型金融機構，包括滙控、瑞銀、野村等。馬多夫於2009年被判監150年，於2021年在獄中因腎病去世。