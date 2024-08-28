滙控據報擬削減中層管理層級，效仿競爭對手渣打及花旗。

外電報道，滙控（005）新任行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）將於9月2日上任。報道指，他考慮計劃削減中層管理層級，以效仿花旗、渣打等競爭對手的做法。不過艾橋智的考慮仍處於非常早期階段，精簡該行業務的計劃還會有變化。

《彭博》引述消息報道，作為討論的部分內容，滙控或會削減全球各地的國家負責人數目；至於9月艾橋智上任後，亦可能對向他匯報工作的高管及職位進行調整。滙豐發言人對報道表示不予置評。