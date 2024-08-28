滙控據報擬削減中層管理層級，效仿競爭對手渣打及花旗。

外電報道，滙控（005）新任行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）將於9月2日上任。報道指，他考慮計劃削減中層管理層級，以效仿花旗、渣打等競爭對手的做法。不過艾橋智的考慮仍處於非常早期階段，精簡該行業務的計劃還會有變化。
《彭博》引述消息報道，作為討論的部分內容，滙控或會削減全球各地的國家負責人數目；至於9月艾橋智上任後，亦可能對向他匯報工作的高管及職位進行調整。滙豐發言人對報道表示不予置評。
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渣打及花旗近年亦削減人員
渣打3月時表示將削減本地管理人員數量；花旗行政總裁Jane Fraser撤掉5個管理層級，裁員數萬人，進行全面重組。8月初，《路透》報道指，渣打將合併團隊，在全球裁減逾20個職位。
2023年11月，花旗香港的職位數目亦會受集團整體收縮人手影響，但僅屬於低雙位數目；至於花旗多位駐香港高層的職銜，亦已從2023年9月起更改，以反映花旗更改業務區域分類，當中「亞太區」將納入為「北亞及澳洲地區」。
至於祈耀年在任期間，滙豐裁員數千人，並出售一些規模較大的業務，重心向亞洲核心市場轉移。在今年4月，滙控亦裁減亞洲投行共裁約30名銀行家。