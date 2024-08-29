滙控突公布高層調動 曾為CEO熱門繼任人選馬勵濤離開集團

滙控：馬勵濤年內將以顧問身份助歐栢賢 滙控表示，馬勵濤則在集團工作9年後決定辭職尋求其他機會，今年內將以顧問身份為歐栢賢提供支持，並在休假後於明年離開集團。至於歐栢賢在處理工商金融業務轉型、發展國際業務有強勁紀錄，他將繼續駐在香港，繼任人安排將於適當時間公布。

滙控集團人力資源總監Elaine Arden、集團營運總監John Hinshaw也將會離開滙控。而在John Hinshaw離開滙控後，營運總監職能「一分為二」，設立集團資訊總監（GCIO）和重新定義的集團營運總監（GCOO）職位。 滙豐表示，上述高層變動若獲得監管批准，將在2024年10月1日生效。 艾橋智9月2日將上任滙控行政總裁 此外，候任行政總裁艾橋智將於9月2日將上任，早前亦傳出其他人事變動消息。日前市場消息指，滙控將進行削減全球營運網絡中的地區主管數目等調整。