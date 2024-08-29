滙控突公布高層調動　曾為CEO熱門繼任人選馬勵濤離開集團

滙控（005）突公布高層調動消息，曾傳為行政總裁熱門繼任人選之一的財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）將離開集團，職位由工商金融業務部全球行政總裁歐栢賢（Barry O'Byrne）調任，相關變動將於10月1日起生效，需得到監管部門批准。
滙控據報擬削減中層管理層級 效仿競爭對手渣打及花旗
滙控：馬勵濤年內將以顧問身份助歐栢賢
滙控表示，馬勵濤則在集團工作9年後決定辭職尋求其他機會，今年內將以顧問身份為歐栢賢提供支持，並在休假後於明年離開集團。至於歐栢賢在處理工商金融業務轉型、發展國際業務有強勁紀錄，他將繼續駐在香港，繼任人安排將於適當時間公布。
滙控集團人力資源總監Elaine Arden、集團營運總監John Hinshaw也將會離開滙控。而在John Hinshaw離開滙控後，營運總監職能「一分為二」，設立集團資訊總監（GCIO）和重新定義的集團營運總監（GCOO）職位。
滙豐表示，上述高層變動若獲得監管批准，將在2024年10月1日生效。
艾橋智9月2日將上任滙控行政總裁
此外，候任行政總裁艾橋智將於9月2日將上任，早前亦傳出其他人事變動消息。日前市場消息指，滙控將進行削減全球營運網絡中的地區主管數目等調整。