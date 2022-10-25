滙控第三季少賺4成6不派息　下午開市即跌3%

滙豐控股（005）中午公布第三季純利19.1億美元，按年跌46%。第三季列帳基準收入116.2億美元遜預期，按年少3.3%。列帳基準稅前利潤31.5億美元勝預期，按年少41.8%，不派息。滙控下午開市即跌近3%，最新報40.95元。

列帳基準收入減少，反映計劃出售法國零售銀行業務的減值，以及貨幣換算的不利影響10億美元。然而，所有環球業務的淨利息收益均因利率上升而增加。集團經調整收入增加28%，達到143億美元。

滙控第三季淨利息收益率1.57%，按年增38個基點、按季增22個基點。每股基本盈利0.1美元，按年少44.4%、按季少64.3%。

第三季預期信貸損失為10.75億美元，按季擴大1.4倍，而去年同期為淨回撥6.59億美元。集團的按季損失中，包括反映經濟更趨不明朗、通脹、利率上升及中國內地商業房地產行業現行發展的準備。

預期信貸損失按季增1.4倍

滙控首三季列帳稅前盈利123.2億美元，按年跌24%。期內，經調整稅前盈利171.8億美元，微升不足1%。

集團行政總裁祈耀年表示，第三季維持強勁動力，並為集團締造良好業績。在策略的推動下，三大環球業務都錄得良好的有機增長，淨利息收益隨着利率上升而增加。儘管面對通脹壓力，仍然致力嚴控成本，並繼續按進度達致2022及2023年的成本目標。集團專注執行各項計劃，力求自2023年起達到至少12%的回報目標，從而增加股東分派。