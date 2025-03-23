滙控艾橋智：中國未來5年續為經濟增長動力

艾橋智指，滙控為在華投資最多的國際金融機構之一，近年來對內地的新增投入已達數十億人民幣。(資料圖片)

滙豐控股(005)行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)今天出席中國發展高層論壇2025年年會。他在參加會議期間表示，中國連續多年保持全球貨物貿易第一大出口國與第二大進口國地位。艾橋智認為，中國當前正在進行的經濟轉型創造了大量新的發展機遇。電動汽車、可再生能源、生物科技等領域的新動能表現亮眼，不僅為經濟發展增值，也為出口提供了新的增長點。基於這樣堅實的基礎，他相信中國在2025年及未來5年將繼續為世界經濟增長提供動力。

艾橋智又指，全球貿易模式正呈現出五大主要轉變：貿易和投資流持續被重塑；技術進步令消費加速轉向服務領域；電商平台將成為未來全球貿易的關鍵驅動力；經濟向可持續發展轉型正深刻影響著全球貿易格局；數位化在重塑國際商貿方面的影響日益顯現。