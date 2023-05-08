滙控謀闖$60關 小股東議案否決 外圍揚

滙豐控股(005)上周五在英國舉行的股東會，最終以逾80%反對票的大比數，否決由小股東提出的兩項議案。股價近日受制59元關的滙控，上周五在外圍衝高，港股美國預託證券(ADR)升逾3%，折算港元逼近60元，即較港上周五收市報58.45元，再升約2.6%。倘滙控今跟足外圍高開，意味可突破3月初高位，可創計入除淨因素後的2019年5月後的4年高。

贊成比例不足兩成

由滙控小股東提出要求集團分拆亞洲業務的策略檢討的第17項決議案，最終贊成票19.78%，反對票80.22%；至於股息政策為每年派息不少0.51美元的第18項決議案，贊成票19.2%，反對票佔80.8%。兩項議息均低於特別決議案至少有75%贊成票要求。

持滙控約8.3%股權的中國平安保險(2318)旗下平安資管回應指，尊重滙控股東的選擇，另建議滙控董事會及管理層以開放心態，虛心聽取來自股東的建議，不斷改善經營管理，提升公司價值。

滙控主席杜嘉祺於股東會發表聲明指，第17及18項決議案是建議對銀行作出策略和結構檢討，但重申其他結構選項均會嚴重損害股東價值，包括令大家的股息蒙受風險，並再強調無論對銀行或一般企業來說，固定派息都不是審慎的財務管理策略。

滙控董事會又指，注意到平保在其他若干的決議案上，投下反對票，而按約50%投票率推算，平保票數大約佔股東周年大會投票的所有票數18%至19%，若撇除平保，對董事會的議案贊成率達90%。