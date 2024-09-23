滙控香港房地產減值急飆4.6倍 半年增逾200億

英國《金融時報》報道指，滙豐控股(005)截至6月底止的香港房地產貸款違約額達32億美元(約249.6億港元)，較去年底的5.76億美元，大升4.6倍，即半年增逾2百億元。報道引述集團的違約定義，即借款人違反貨款條件，包括逾期還款，並且可能未達到一定非財務指標。

在今年8月仍在滙控擔任財務總監的艾橋智(Georges Elhedery)曾表示，雖然大量貨款被列入信用減值，但全部貸款都表現良好。滙控發言人回應《金融時報》指，許多貸款者仍在支付利息，但拒絕提供有關數據，亦未有評論艾橋智的言論。