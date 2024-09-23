滙控香港房地產減值急飆4.6倍 半年增逾200億

英國《金融時報》報道指，滙豐控股(005)截至6月底止的香港房地產貸款違約額達32億美元(約249.6億港元)，較去年底的5.76億美元，大升4.6倍，即半年增逾2百億元。報道引述集團的違約定義，即借款人違反貨款條件，包括逾期還款，並且可能未達到一定非財務指標。
在今年8月仍在滙控擔任財務總監的艾橋智(Georges Elhedery)曾表示，雖然大量貨款被列入信用減值，但全部貸款都表現良好。滙控發言人回應《金融時報》指，許多貸款者仍在支付利息，但拒絕提供有關數據，亦未有評論艾橋智的言論。
減值額佔香港商業房地產貸款9%
按滙控最新年報，香港是滙控最大的商業房地產貸款市場，在今年6月底止，商業房地產貸款總額787.9億美元，當中356.09億美元為不包括內地借款人風險承擔的香港貸款，比例為45.2%。而香港商業房地產貸款中，歸類為信貸減值的32.24億美元，佔整體356.09億美元的約9%。至於截至去年12月底止，滙控商業房地產貸款總額835.89億美元，香港佔368.17億美元或44%，信貸減減值5.76億美元，則只佔香港商業房地產貸款1.6%。
東亞半年撥備額中 24%與港房產有關
事實上，東亞銀行(023)在今年中期業績中亦提到，由於抵押品價值下跌，因此為若干香港地產商的貸款作出撥備。集團聯席行政總裁李民橋表示，在高息環境下，有客戶包括本地房產客戶遇到困難，加上抵押品減值，因此需作出撥備，上半年集團總撥備28.8億元中，有24%與香港房產有關，即涉約7億元，但他強調風險敞口不高。