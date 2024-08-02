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財經
2024-08-02 16:45:00

滙豐傳8月起暫停非香港居民申請信用卡　滙豐客服咁回覆 (更新)

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滙豐香港傳8月起暫停非香港居民申請信用卡，疑因內地用戶大量逾期不還款。

滙豐香港傳8月起暫停非香港居民申請信用卡，疑因內地用戶大量逾期不還款。

內地網絡上傳出消息，稱滙豐香港於8月1月起，暫停非香港居民申請信用卡，並指懷疑因內地用戶大量逾期不還款，而令滙豐採取該措施。據網上流出圖片可見，有疑為內地用戶向滙豐香港網上查詢，詢問是否自8月1日起，暫停非香港居民申請該行信用卡，而該行客服則回答「是的。8月1日起開始暫停非香港居民信用卡申請」。另一張網傳圖片則指出疑似暫停原因，提到由於到香港申請信用卡的內地用戶，前段時間大量逾期不還款。就上述事件，《am730》記者已向滙豐香港查詢。

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滙豐客服回覆指，不時檢視信用卡申請政策及申請要求。(am730) 滙豐客服回覆指，不時檢視信用卡申請政策及申請要求。(am730) 滙豐香港傳8月起暫停非香港居民申請信用卡，疑因內地用戶大量逾期不還款。(網上圖片) 滙豐香港傳8月起暫停非香港居民申請信用卡，疑因內地用戶大量逾期不還款。(網上圖片)
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滙豐客服：不時檢視信用卡申請政策及申請要求

《am730》以客戶身份向該行客服查詢，客服確認非香港居民信用卡申請，將於2024年8月1日起暫停。滙豐客服續稱，該行不時檢視信用卡申請政策及申請要求，由8月1日起，該行只接受香港永久居民申請信用卡。非香港永久居民，除身份證明外，客戶需遞交香港入息證明及至少9個月有效期之受聘合約（由信用卡申請遞交日起計算）。如現為滙豐卓越理財客戶申請信用卡，則需符合有關資產要求。

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滙豐：相關市場推廣安排現已結束

《am730》亦以記者身份向該行傳訊部查詢，該行發言人回應指，一直以來，該行均接受非香港永久居民的信用卡申請，惟除身份證明外，客戶需遞交香港入息證明及有效期之受聘合約。至於滙豐卓越理財客戶，則只需符合有關資產要求，便可作出申請。該行發言人又表示，於較早前曾短暫為部分符合資產要求的滙豐ONE客戶提供免入息及工作證明的申請豁免，惟該行會不時調整信用卡申請政策及申請要求，該市場推廣安排現已結束。

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