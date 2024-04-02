滙豐廖宜建：外資希望香港定位及一國兩制更清晰　政府宜多解說

香港經濟自疫後以來，復蘇動力不如預期，滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，該行外資客戶對香港基本法23條立法仍持觀望態度，他希望香港的定位要更清晰，又指政府宜多向外間解說。

他指，近日與一家管理資產上千億美元的基金公司會面，對方看好內地中長期前景，並願意投入內地。不過，該企反而對香港地位不太確定。

廖宜建日前接受《明報》專訪時表示，只要內地經濟環境好轉，資金總會回來，對外資撤離並不擔心，更重要是鞏固外資對在本港投資的信心。

廖宜建：政府應為一國兩制作更多解說

他認為，大型機構投資者和資產管理公司，均希望香港的定位要更清晰，包括在一國兩制發揮和作用的優次為何，哪些時候、地方應該要奉行「一國」及採用「兩制」，國際投資者希望政府多解說，銀行業界也有責任幫助溝通。

廖宜建指出，儘管政府在23條立法已盡量寫清楚條文，但他接觸到部分客戶仍持觀望態度，建議政府在法庭體系方面持續做更多工作。

廖宜建又說，香港作為國際都會，源源不絕有盛事舉行，亦體現超級聯繫人的獨特地位，故不認同「香港只是另一個中國城市」的論點。他認為，香港可在人民幣服務有更大發揮空間，發揮離岸人民幣中心信貸創造的功能，以人民幣作貿易支付等商業用途，因現時人民幣利率低於美元。