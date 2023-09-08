滙豐據報新造H按鎖息升至4.125厘　另大幅下調按揭現金回贈

有市場消息指，滙豐計劃上調新造「H按」的鎖息上限，由現時的「P-2.25厘」，大幅增加0.5厘至「P-1.75厘」，若以滙豐最優惠利率（P）5.875厘計算，實際封頂息率由3.625厘增加至4.125厘。

滙豐同時大幅下調按揭現金回贈，由原先的2.5%至2.7%降至2%；該行的按揭現金回贈，同日起將由原有最高可達3.1%，大幅減至1.75%。