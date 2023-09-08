滙豐據報新造H按鎖息升至4.125厘　另大幅下調按揭現金回贈

有市場消息指，滙豐計劃上調新造「H按」的鎖息上限，由現時的「P-2.25厘」，大幅增加0.5厘至「P-1.75厘」，若以滙豐最優惠利率（P）5.875厘計算，實際封頂息率由3.625厘增加至4.125厘。
滙豐同時大幅下調按揭現金回贈，由原先的2.5%至2.7%降至2%；該行的按揭現金回贈，同日起將由原有最高可達3.1%，大幅減至1.75%。
滙豐逆市大幅上調港元定存息
H按鎖息升上調之餘，該行即日起逆市大幅上調港元定存息，3個月存息加50點子，6個月存息加60點子，現時高端理財客享有的3個月定存息達4厘，6個月定存息則達4.2厘；而一般客戶享有3、6個月存息分別為3.8厘及4厘。
滙豐發言人表示，作為主要的市場參與者，致力確保本港的按揭市場能夠健康及持續發展。該行會因應市場情況定期檢視按揭息率，並在需要時作出適當調整。考慮到近日香港銀行同業拆息、該行的競爭力及市場價格等多項因素，決定調整按揭息率。
中原王美鳳料按揭申請及轉按申請尾班車短期出現
中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年在加息周期歷程下，反映銀行資金成本的銀行同業拆息持續處於高水平；王美鳳指出，由於拆息將持續高逾4%水平，銀行調整新造按揭息率後，實際按息處於4.125%才較可紓緩息差壓力，故此，相信會有其他銀行跟隨。
王美鳳相信，會令正在有申請按揭需要的用家及正在考慮轉按的人士會加快步伐趕及尾班車，以避免獲批之按揭息率上調。王美鳳提醒一些最近入市選擇了180天即供成交期的新盤買家，可先趕快申請按揭已避免在銀行寬限期過後上調息率，而舊有已正在供樓的按揭客戶則不受影響。