滙豐料樓價升8% 指疲弱情況遭誇大

繼花旗及摩根士丹利後，滙豐環球研究亦為港樓把脈，指市場將疲弱情況誇大，相信樓市將逐步恢復，惟不會V型反彈，料今年樓價升8%，明年漲4%，並對地產股看法正面，推介新鴻基地產(016)及嘉里建設(683)，均予「買入」評級。
滙豐指，近期同業拆息持續上升，及二手成交量放緩，地產股上月平均跌約6.4%，較恒生指數同期下滑4.7%為差，認為市場過分憂慮，料將有更多正面因素陸續浮現支持樓市復甦。報告又稱，財政司長陳茂波於周一指，擬考慮進一步放寬首次置業買家按揭成數，又指銀行亦支持樓市，個別銀行更為業主提供最高3%現金回贈，比率為16年以來最高，以爭取按揭業務。另外，預期美國聯儲局下周議息將結束本輪加息周期，利好對息口敏感的地產股。
六大因素支撐 看好新地嘉里
滙豐又同時列出六大因素支持樓市，包括地產商減價有利一手銷售；預期租金恢復增長；銀行促進貸款業務；地價下跌有助改善地產商中線盈利前景；更多良好政策環境；以及跨境活動復常預料下半年經濟回復強勢。
另外，該行予新地目標價122.6元，較昨收市價102.7元潛在近兩成升幅；予嘉里建設目標價24.4元，較昨收市價16.76元，有逾46%上升空間。
大摩早前將本港今年樓價升幅由10%，降至8%；花旗則指樓價今年首季升7%後，第二季至第四季料瀉7%。