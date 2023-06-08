滙豐料樓價升8% 指疲弱情況遭誇大

繼花旗及摩根士丹利後，滙豐環球研究亦為港樓把脈，指市場將疲弱情況誇大，相信樓市將逐步恢復，惟不會V型反彈，料今年樓價升8%，明年漲4%，並對地產股看法正面，推介新鴻基地產(016)及嘉里建設(683)，均予「買入」評級。

滙豐指，近期同業拆息持續上升，及二手成交量放緩，地產股上月平均跌約6.4%，較恒生指數同期下滑4.7%為差，認為市場過分憂慮，料將有更多正面因素陸續浮現支持樓市復甦。報告又稱，財政司長陳茂波於周一指，擬考慮進一步放寬首次置業買家按揭成數，又指銀行亦支持樓市，個別銀行更為業主提供最高3%現金回贈，比率為16年以來最高，以爭取按揭業務。另外，預期美國聯儲局下周議息將結束本輪加息周期，利好對息口敏感的地產股。