滙豐環球估恒指明年底見22470點

滙豐環球私人銀行發表投資展望，預測全球經濟增長將由今年的2.9% 放慢至1.8%，相信不會出現衰退局面。當中亞洲（日本以外）表現相對出色，預期是明年唯一錄得增長的地區，增速料由今年的3.9% 提升至明年的4.5%，主要受到中國經濟增長由3.5%加快至5.2%所帶動。受消費帶動反彈，香港明年經濟可望增長3.5%，至2024年再回落至增長2.4%。

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，近期港股市場回暖，受惠於市場憧憬內地放緩防疫政策，估計港股市場明年呈反覆向上趨勢，年底恒指將達到22,470點，國企指數料達7,830點，滬深300指數為4,600點。何偉華又表示，本地市場較看好消費、濠賭、航空、金融板塊，對內房行業看法較審慎，指出已違約企業佔比不少，為整個行業帶來壓力，要再視乎支持政策實施情況。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，美國聯儲局下星期議息會議後預期將加息50個點子，並預測明年2月將再加息兩次，每次50點子，息率升至介乎4.75%至5%的高位後於明年內將維持不變。她解釋，由於核心通脹水平仍然高企，明年美國未見減息條件。

消費、濠賭、航空、金融板塊看俏

該行預期，美元與其他主要貨幣差距不太可能進一步擴大，認為美元升勢已見頂，明年次季會考慮加大對股票的配置，由於投資者仍關注經濟衰退風險，將對亞洲、美國及拉丁美洲股票持偏高比重配置。

滙豐環球又預測，人民幣至明年底將企穩於約6.9兌1美元水平，相信中國經濟反彈對人民幣匯價有正面影響，認為人行今年有空間再將主要利率下調5個基點，明年上半年存款準備金率亦將再下調半厘。