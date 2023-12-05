滙豐私銀料美國明年第三季起減息，對中港股票持中性。

滙豐環球私人銀行公布對2024年上半年展望，滙豐預料，美國聯儲局將於2024年第三季開始減息，以及美國經濟實現軟着陸、企業盈利回升、亞洲亦穩健增長。同時，該行對中國內地和香港股票保持中性觀點，聚焦服務消費板塊機遇，亦維持看好美元的觀點。
滙豐展望未來6個月，將採取溫和承險的投資策略，減持現金，對美國國債、環球投資級別債券和對沖基金持溫和偏高比重配置。該行對環球股票持中性配置，其中對美國、新興亞洲和拉丁美洲股票持偏高比重配置。
滙豐：對內地和香港股票保持中性
而在亞洲（日本以外）股票市場，該行青睞結構性增長翹楚，並對印度、印尼和南韓股市持溫和偏高比重配置，對內地和香港股票保持中性觀點，聚焦服務消費板塊的機遇。由於美國實際收益率偏高，增長優於其他發達經濟體，加上地緣政治不明朗支持避險需求，該行維持看好美元的觀點。
滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，展望2024年，預期環球金融市場將受到兩項正面因素支持，在通脹持續降溫的情況下，主要西方國家央行已停止加息，以及美國經濟正走向軟着陸，兩項正面發展應有助帶動2024年的環球承險意欲回升。
她指，未來兩季環球增長放緩和政策利率見頂的環境下，將現金投入優質債券、美國和亞洲股票以及另類投資，應會帶來多元化的回報和收益來源，有助優化投資組合表現並減緩市場波動的影響。
內房2024年將拖累內地經濟增長
同時，該行預測美國經濟軟着陸，儘管2024年的環球經濟增長應遠低於正常水平，但因美國消費穩健，而且政府推出刺激措施，支持科技和醫療保健板塊的投資和創新，因此美國的增長引擎繼續開動。
滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華預期，房地產板塊將繼續拖累內地經濟增長，使生產總值增長大致橫行發展，中央政府應會加推更多扶持政策。何偉華表示：「鑒於估值偏低，我們在內地和香港的服務消費、科網和電動車板塊中的增長翹楚尋找機遇。」