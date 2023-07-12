演唱會經濟｜新加坡又贏成亞洲第一勝香港　吸巨星開個唱一場賺多少？

新加坡2024年，將有英國搖滾天團「ColdPlay」，以及美國樂壇天后「Taylor Swift」在該地舉行演唱會，受演唱會經濟影響下，令當地酒店及機票搜索量激增，房價與機票價亦隨之攀升。據旅遊網站Agoda的數據顯示，有關演唱會期間的的住宿搜索量，增加8.7倍；來年3月份，Taylor Swift將在新加坡舉行6場「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour），該段期間航班及酒店的價格亦激增。

演唱會經濟｜ColdPlay及Taylor Swift個唱致房價機票價激增

新加坡2024年，將有英國搖滾天團「ColdPlay」，以及美國樂壇天后「Taylor Swift」在該地舉行演唱會，受演唱會經濟影響下，令當地酒店及機票搜索量激增，房價與機票價亦隨之攀升。據旅遊網站Agoda的數據顯示，有關演唱會期間的的住宿搜索量，增加8.7倍；來年3月份，Taylor Swift將在新加坡舉行6場「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour），該段期間航班及酒店的價格亦激增。

外國研究公司「QuestionPro」報告，Taylor Swift先前於美國舉辦的53場巡演中，為經濟帶來高達46億美元（折合約360億港元）收入，平均每位觀眾會花費1,300美元（約1萬港元）在門票、旅行和服裝等項目上；亦有金融分析師計算，Taylor Swift每訪問一個城市，所創收益額達數百萬計。以新加坡可容納5.5萬名觀眾的國家體育場作計算，一場估計可達500萬港元收入。