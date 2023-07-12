演唱會經濟｜新加坡又贏成亞洲第一勝香港　吸巨星開個唱一場賺多少？

新加坡2024年，將有英國搖滾天團「ColdPlay」，以及美國樂壇天后「Taylor Swift」在該地舉行演唱會，受演唱會經濟影響下，令當地酒店及機票搜索量激增，房價與機票價亦隨之攀升。據旅遊網站Agoda的數據顯示，有關演唱會期間的的住宿搜索量，增加8.7倍；來年3月份，Taylor Swift將在新加坡舉行6場「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour），該段期間航班及酒店的價格亦激增。
演唱會經濟｜ColdPlay及Taylor Swift個唱致房價機票價激增
新加坡2024年，將有英國搖滾天團「ColdPlay」，以及美國樂壇天后「Taylor Swift」在該地舉行演唱會，受演唱會經濟影響下，令當地酒店及機票搜索量激增，房價與機票價亦隨之攀升。據旅遊網站Agoda的數據顯示，有關演唱會期間的的住宿搜索量，增加8.7倍；來年3月份，Taylor Swift將在新加坡舉行6場「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour），該段期間航班及酒店的價格亦激增。
外國研究公司「QuestionPro」報告，Taylor Swift先前於美國舉辦的53場巡演中，為經濟帶來高達46億美元（折合約360億港元）收入，平均每位觀眾會花費1,300美元（約1萬港元）在門票、旅行和服裝等項目上；亦有金融分析師計算，Taylor Swift每訪問一個城市，所創收益額達數百萬計。以新加坡可容納5.5萬名觀眾的國家體育場作計算，一場估計可達500萬港元收入。
演唱會經濟｜香港遜於新加坡多以亞洲明星開唱
至於被視作競爭對手的香港，目前可用的最大演出場館「亞洲國際博覽館」，僅可容納觀眾數僅為1.4萬人，而2019年啟動的能容納5萬人的啟德體育園工程，則預期要到明年才完工，間接令本港錯失許多機會。
至於今年來港演出的明星數量，多以亞洲明星為主，包括Charlie Puth、Sam Smith，韓團BLACKPINK、MAMAMOO；台灣的周杰倫、五月天、JJ林俊傑、張惠妹等。