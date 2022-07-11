澳門賭場關閉 博彩股全線急瀉

澳門政府頒布批示，於今日起當地所有工商業務活動須暫停運作7天，以應對新冠病例激增後，是超過兩年以來澳門賭場再次關閉。博彩股全面捱沽，主要博彩股中午收市均跌逾6%，金沙中國（1928）早段最多跌逾9%。

博彩股全線向下，金沙中國中午收報17.28元，跌7.4%；永利澳門（1128）一度跌逾7.8%，中午收市報4.89元，跌逾6.7%。銀河娛樂（027）跌6.1%報44.75元；新濠國際（200）跌7.1%報5.21元；澳博控股（880）跌逾6.4%報3.24元；美高梅中國（2282）跌6.3%報4.02元。

有分析員認為，措施有可能要延長，令澳門賭收也難以在第三季末前復甦。即使疫情受控，相距珠澳口岸放寬檢疫措施仍需要數星期。

分析員預計措施或要延長

澳門昨日新增59宗新冠核酸陽性個案，新一輪疫情自6月18日爆發以來累計確診1,526宗。截至今早8時，通過流行病學調查共跟進19,288人。

澳門由今日起，非必要的工商場所需要停止運作一星期。今早市面明顯比平日冷清，在中區的新馬路和橫街的商業區，店舖幾乎全部拉起大閘，只有零星一、兩檔食店和報紙檔做生意，街上人流明顯減少。當地政府表示，難以預測措施要否延長，一旦疫情惡化，不排再收緊或再加碼。