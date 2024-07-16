炒起太早｜比特幣曾見6.3萬美元 特朗普概念爆升 基金審慎

美國總統候選人特朗普遭刺殺未遂，沒有觸發市場太大的避險情緒；反而美股見特朗普概念股炒上，押注他勝選政策利好股份和資產。有基金經理認為，股市可能因事件而抽高，但不會改變大市軌跡。AI股爆炒、息口高企，還要加上政治不明朗，都令美股的高估值進一步受考驗。
金價微跌 恐慌指數升3%
特朗普受傷後，分析師料出現兩類投資主題，一是審慎資金轉觀望而投入避險資產，另則是由於特朗普勝選機會增加，加劇所謂「特朗普交易」。周一開市所見，避險資產雖然有所升溫，但不明顯，美匯指數輕微上升重上104關。而作為傳統避險資產的黃金，也只在周五水平浮沉。反映市場情緒的恐慌指數(VIX)最新上升3.8%，報12.93。
對比而言，資金追逐特朗普成功當選的利好資產炒作。由於特朗普曾表示支持虛擬貨幣發展，比特幣曾大升超過3,000美元，最高見過63,259美元，最新報62,716美元，升超過2,700美元。帶動相關概念股走強，微策略升近8%。
特朗普持有的特朗普媒體科技集團(DJT) 截至晚上10時更升接近36%，特斯拉創始人馬斯克表示將力挺特朗普，特斯拉也升超過5.7%。特朗普曾表示，入主白宮的話，將會簡化行政措施，方便營商，反映中小企的羅素2000指數ETF(IWM)也升0.8%，跑贏其他三大指數。
大選前料波動 政治風險難對沖
有基金經理指，目前距離總統選舉塵埃落定還有4個月，有相當多空間出現令市場驚訝的消息；政治暴力或加深市場避險的意識，令投資轉投避險資產。此外，政治風險是不容易對沖的，不確定性仍相當高，可能令市場波動性增加。
基金經理根據特朗普的政綱，預期銀行、健康醫療、傳統的石油行業股份將會受益。至於息口走勢，有基金經理估計，由於特朗普的經濟政策包括減國內稅收、增加關稅，會更容易推高通脹，或會令聯儲局減息的步伐受影響。按市場目前預期今年會減息兩次。