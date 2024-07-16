炒起太早｜比特幣曾見6.3萬美元 特朗普概念爆升 基金審慎

美國總統候選人特朗普遭刺殺未遂，沒有觸發市場太大的避險情緒；反而美股見特朗普概念股炒上，押注他勝選政策利好股份和資產。有基金經理認為，股市可能因事件而抽高，但不會改變大市軌跡。AI股爆炒、息口高企，還要加上政治不明朗，都令美股的高估值進一步受考驗。



金價微跌 恐慌指數升3%

特朗普受傷後，分析師料出現兩類投資主題，一是審慎資金轉觀望而投入避險資產，另則是由於特朗普勝選機會增加，加劇所謂「特朗普交易」。周一開市所見，避險資產雖然有所升溫，但不明顯，美匯指數輕微上升重上104關。而作為傳統避險資產的黃金，也只在周五水平浮沉。反映市場情緒的恐慌指數(VIX)最新上升3.8%，報12.93。