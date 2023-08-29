牛角母企叙福樓豪派中期連特別息17.25仙　CEO黃傑龍冀股東開心「食多餐」

叙福樓業績中期收入改善，主要受惠餐廳數目增加，以及去年同期曾出現嚴謹社交距離措施。截至6月底，叙福樓共經營55間餐廳，較去年同期多5間。當中包括其中16間餐廳的5個自有品牌「牛涮鍋」、「和平飯店」、「永華日常」、「煲仔王」及「好呷台灣火鍋」）經營；另有39間餐廳，以4個特許經營品牌即「牛角」、「牛角次男坊」、「溫野菜」及「The Matcha Tokyo」。

CEO黃傑龍冀股東 開心「食多餐」

叙福樓主席及行政總裁黃傑龍於社交媒體上表示，由於去年業績基數比較低，中期盈利上升約6倍，適逢上市5周年，「送一份大禮俾過去幾年一直支持我哋嘅大小股東」，故除了派發中期息之外，另外派發涉共1億元特別股。

黃傑龍又表示，「希望喺經濟同消費市道相對疲弱之下股東們開開心心，收到股息之後多啲返嚟食多餐，開心消費帶旺經濟。」

此外，叙福樓指出，整體消費市場未能完全恢復，預期下半年訪港旅客數字將增加，相信將為餐飲業帶來更多業務發展機會；品牌方面，則積極透過現有品牌強化、打造及引入新品牌、增加店舖數量、加強數位營銷和持續的產品創新來增強定價能力。