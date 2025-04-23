特朗普再「轉軚」　恒指最多升576點收企兩萬二｜港股收市(更新)

美國總統特朗普在關稅政策上再一次讓步或「轉軚」，他表示將會大幅削減對中國貨品的關稅，又表明不會解僱聯儲局主席鮑威爾，刺激美股隔晚造好，道指收市升1,016點。受美股升勢帶動，港股今日(23日)跟隨外圍高開517點，恒生指數開市報報22,080點，重返22,000點關口，成交68.63億，其後最多升576點，收市報22,072點，升510點，大市成交增至2,606億元；國指報8,116點，升165點；科指報5049點，升150點。
小米升7%冠藍籌 滙豐升逾4%
【17:00更新】科技股造好，騰訊(700)升3%、阿里(9988)升逾5%、美團(3690)彈近3%、京東(9618)彈1.5%。
車股向上，小米(1810)澄清新車型YU7上市發布時間不變，仍是6至7月，股價升近7%，報47.45元，是全日升幅最大藍籌。比亞迪(1211)升近4%，報390.4元；小鵬(9868)升近9%，報79.7元；蔚來(9866)升逾4%，報29.4元；零跑(9863)升3%，報48.15元。
金融股方面，滙豐(005)升4.3%，報85.9元；友邦(1299)升2.8%，報2.75%；港交所(388)升2.1%，報341.6元。
金價回落，招金礦業(1818)跌逾8%，報18.32元，周大福(1929)跌7%，報9.01元，是全日跌幅最大藍籌；謝瑞麟(417)跌近6%，報0.66元；六福(590)跌近4%，報16.42元。
比亞迪派股息紅股 股價升逾6%
【09:50更新】比亞迪(1211)宣布派發每10股派發現金紅利39.74元人民幣外，亦宣布派送紅股及公積金轉贈，股價今早高開6.2%，報399元；同系的比亞迪電子(285)亦高開6.2%，報35元。
科技股造好，騰訊(700)高開3.4%、阿里巴巴(9988)高開5.8%；美團(3690)彈2.2%、京東(9618)彈3.8%、小米(1810)高開5.3%。
滙豐(005)高開1.4%、港交所(388)高開2.4%。
金價則回落，拖累金礦股低開，招金(1818)低開5.8%﹑紫金(2899)低開1.4%。
(以上資料只作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議。)