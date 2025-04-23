特朗普再「轉軚」　恒指最多升576點收企兩萬二｜港股收市(更新)

美國總統特朗普在關稅政策上再一次讓步或「轉軚」。(路透社)

車股向上，小米(1810)澄清新車型YU7上市發布時間不變，仍是6至7月，股價升近7%，報47.45元，是全日升幅最大藍籌。比亞迪(1211)升近4%，報390.4元；小鵬(9868)升近9%，報79.7元；蔚來(9866)升逾4%，報29.4元；零跑(9863)升3%，報48.15元。

金融股方面，滙豐(005)升4.3%，報85.9元；友邦(1299)升2.8%，報2.75%；港交所(388)升2.1%，報341.6元。

金價回落，招金礦業(1818)跌逾8%，報18.32元，周大福(1929)跌7%，報9.01元，是全日跌幅最大藍籌；謝瑞麟(417)跌近6%，報0.66元；六福(590)跌近4%，報16.42元。

比亞迪派股息紅股 股價升逾6%

【09:50更新】比亞迪(1211)宣布派發每10股派發現金紅利39.74元人民幣外，亦宣布派送紅股及公積金轉贈，股價今早高開6.2%，報399元；同系的比亞迪電子(285)亦高開6.2%，報35元。