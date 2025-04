特朗普關稅戰｜白宮：中國因反制面臨245%關稅　中方：美應停止極限施壓(更新)

中方早前稱倘美再加關稅將不 予理會

根據白宮最新聲明,特朗普總統在「解放日」對所有國家徵收10%的關稅,並對與美國有最大貿易赤字的國家,徵收更高的報復性關稅,以平衡競爭環境並保護國家安全。目前已有超過75個國家主動接洽美國討論新貿易協議,部分國家的更高關稅已暫停,但中國因報復行動仍未受影響。

聲明特別提到,「中國目前面臨對美國進口商品高達至245%的關稅,這是因其報復行動所致。」(China now faces up to a 245% tariff on imports to the United States as a result of its retaliatory actions.)