特朗普關稅戰｜白宮：中國因反制面臨245%關稅　中方：美應停止極限施壓(更新)

美國總統特朗普發起關稅戰，早前對中國商品加徵145%的關稅。然而，中國上周作出反制，將美國進口商品的關稅從84%提高至125%。白宮最新發聲明指出，因中方採取報復行動，中國進口美國商品的關稅面臨提高至245%。在北京，外交部重申貿易戰沒有贏家，敦促美方停止極限施壓，威脅訛詐。

根據白宮最新聲明，特朗普總統在「解放日」對所有國家徵收10%的關稅，並對與美國有最大貿易赤字的國家，徵收更高的報復性關稅，以平衡競爭環境並保護國家安全。目前已有超過75個國家主動接洽美國討論新貿易協議，部分國家的更高關稅已暫停，但中國因報復行動仍未受影響。

外交部：中方不願打也不怕打

在北京，外交部發言人林劍回應表示，中方已多次闡明關稅問題上的嚴正立場，強調關稅戰由美方發起，中方採取必要的反制措施，為了維護自身的正當權益和國際公平正義，完全合理合法，重申關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打。

對於白宮發言人引述總統特朗普稱，「球在中國一邊」、「中國需要與美國達成協議，而美國不需要與中國達成協議」。林劍回應指，如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓那一套，停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。

自特朗普公布「對等關稅」以來，中方則一直批評美國濫施關稅，霸凌野蠻。上周，國務院關稅稅則委員會曾宣布將美國進口商品加徵關稅由84%增至125%，又說鑑於目前關稅水平下，美國輸華產品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。