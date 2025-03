特朗普關稅戰｜稱關稅等同「戰爭」　巴菲特回應美國經濟現況：I can’t talk about it

巴菲特在節目中表示,懲罰性關稅可能會引發通脹,並損害消費者利益。他坦言自己對關稅有多經驗,「某程度上,關稅是一種戰爭的行為」(They’re(tariffs) an act of war, to some degree)。他又指,隨著時間的推移,關稅就會變成了商品稅,需要由消費者來埋單。

被CBS主持問到美國目前的經濟狀況,巴菲特未有正面回應,只表示:「這是世界上最有趣的話題,但我不會談,我不能談,真的不能」。(Well, I think that’s the most interesting subject in the world, but I won’t talk, I can’t talk about it, though. I really can’t)

曾 警告美政府「財政愚蠢」將摧毀美元

據了解,巴菲特過去一年大幅減持股份,旗下公司巴郡手頭的現金資產達到創紀錄的3,300多億。他在最新一篇「致股東的信」中,警告特朗普政府須維護美元穩定,指「財政愚蠢」或會摧毀貨幣價值,尤其美國亦「曾經接近邊緣」。