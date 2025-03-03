特朗普關稅戰｜稱關稅等同「戰爭」　巴菲特回應美國經濟現況：I can’t talk about it

被問到美國目前經濟狀況，巴菲特表示不會談，亦不能談。(資料圖片)

傳奇投資者沃倫·巴菲特(Warren Edward Buffett)，接受《哥倫比亞廣播公司》訪問時，罕有地評論美國總統特朗普的關稅措施。巴菲特說，關稅某程度是一種「戰爭」行為。被問及美國目前的經濟狀況，巴菲特表示「不會談，亦不能談」。

巴菲特在節目中表示，懲罰性關稅可能會引發通脹，並損害消費者利益。他坦言自己對關稅有多經驗，「某程度上，關稅是一種戰爭的行為」(They’re(tariffs) an act of war, to some degree)。他又指，隨著時間的推移，關稅就會變成了商品稅，需要由消費者來埋單。

被CBS主持問到美國目前的經濟狀況，巴菲特未有正面回應，只表示：「這是世界上最有趣的話題，但我不會談，我不能談，真的不能」。(Well, I think that’s the most interesting subject in the world, but I won’t talk, I can’t talk about it, though. I really can’t)

曾 警告美政府「財政愚蠢」將摧毀美元

據了解，巴菲特過去一年大幅減持股份，旗下公司巴郡手頭的現金資產達到創紀錄的3,300多億。他在最新一篇「致股東的信」中，警告特朗普政府須維護美元穩定，指「財政愚蠢」或會摧毀貨幣價值，尤其美國亦「曾經接近邊緣」。