獅王分拆｜分析料滙控拆亞洲業務 可增逾2千億估值

早前有投資者建議，滙豐控股(005)應分拆亞洲業務獨立上市，以釋放其價值。據傳媒引述一份據稱由「獨立第三方」委託的報告指出，滙控若分拆亞洲業務，可望令其估值較目前增加最多265億美元(約2,067億港元)或20.1%，據報道，該份報告委託人相信是中國平安保險(2318)，作為滙控主要股東，平保傳近日積極推動滙控分拆亞洲業務。

報告分三個方案來分析重組滙控亞洲業務的情景，第一，先向現有股東實物分派香港上海滙豐銀行(該行定義的亞洲業務)，完全剝離滙控；第二出售亞洲業務25%股權，將恒生銀行(011)併入新集團；第三出售香港零售業務25%股權。第一個方案可帶來265億美元額外潛在價值，較滙控現有估值高20%；第二個方案，料可帶來254億美元額外價值，較現估值高19%；第三個方案，將帶來108億美元額外價值，及較現估值多8%。

市帳率僅 0.7 倍 歷史市盈率 10.7 倍

In Toto續指，滙控目前估值只有市帳率0.7倍，歷史市盈率10.7倍，不及亞洲地區銀行市帳率、歷史市盈率估值平均1.2倍、11.9倍，若以亞洲區域銀行估值計，滙控亞洲業務估值已可達1,070億美元，佔集團現有總市值81%。

報告又指，完全或部分分離亞洲業務過程是複雜，但可以實現，可參考花旗集團退出歐亞13個零售業務，反映持有無法帶來盈利的業務是無意義，若滙控能以高於市帳率出售亞洲業務，可促進資本的釋放。至於不利影響方面，即使完全分拆亞洲業務潛力最大，但同時可能面對較大風險，如對業務、信貸評級造成短暫影響，而且需要更長的執行時間，但可以令管理職責和績效獎勵保持一致，亞洲業務及其業績未來能見度獲得提高，可觸發對部分或全部業務的重新評級。

該份報告是由諮詢公司In Toto Consulting發布，撰寫人是該公司創辦人兼董事總經理Asheefa Sarangi，她曾任中信里昂的分析師。

滙控上周五收市報49.95元，跌1.3%，市值1.02萬億元，今年暫累漲6.5%。