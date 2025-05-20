王維基稱本港零售「危危乎」，強調無私有化、轉讓、回購等打算。

王維基在業績大會上指，儘管公司今年首4個月的商品交易額按年下跌了1.7%，惟他仍抱持正面態度，皆因市場的跌幅更大，HKTVmall的表示仍優於同行。近年內地網購電商大舉攻港，HKTVmall亦開始在內地招商，王維基認為最大困難在於嚴選產品，至於會否「淘寶化」，王維基就表示：「淘寶？係就好啦，無咩所謂，可以做到咁大」。

香港科技探索（1137）副主席兼集團行政總裁王維基在股東大會上表示，香港零售業「危危乎」儘管目前地價有所回落，但香港舖租、人工、倉存的成本仍然很高，加上內地競爭對手體量大，來貨價較低，令香港零售處於不利位置，因此公司會加大投資非零售新業務。

至於公司未來方向，由於零售市道艱辛，王維基表示集團近年大量投資非零售業務，如「街市日日送」、無人商店及生物科技等項目。雖然新項目在未來兩、三年難有重大財務貢獻，但仍會繼續投資。王維基認為，公司收入足以自給自足，維持新業務的開發。至於HKTVmall門市則會繼續維持在70間的區間，不會有大變動。

無任何私有化、轉讓、回購計劃

當被問及早前傳出賣盤消息，王維基直言，「股東不要任何幻想」，目前公司未有任何引入新股東、發新股、賣盤的討論以及計劃。於在派特別息方面，王維基表示，因集團現金儲備充足，派息是為回饋股東支持，是一次性的，長期派息政策仍需取決於集團盈利。