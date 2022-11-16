瑞信亞洲傳裁減多名高層 金融機構重新調整中國策略

瑞信全球裁員計劃據報已在伸延至亞洲，《彭博社》報道，瑞信亞洲是次裁減人員包括3名投資銀行和融資部門的董事總經理，分別為亞太區股票資本市場主管Johnson Chui、融資部門的Karen Yap，和評級諮詢負責人Ee-lin Tan。其他離職的人員還有該融資部門在澳洲的交易主管Kuvesh Pather、至少兩名來自同一部門駐新加坡的銀行家，以及兩名來自投資銀行和資本市場的主管。 瑞信發言人接受查詢時未正面回應亞太區裁員行動，只表示亞太區是瑞信的重要機遇所在，並繼續為全球增長的重要支柱，瑞信在區內的財富管理業務佔領導地位。

瑞信在10月底披露全球裁員重組計劃，力求將其成本基礎減少25億瑞士法郎（約25億美元）。作為該減省成本重組計劃的一部份，瑞信表明由第四季度開始裁員2,700人，計劃到 2025年減少約9,000個職位。 另外，外電報道，雖然金融界多次表達繼續投資於中國市場的長遠發展，惟考慮到地緣政治等因素，外資銀行重新調整對中國的策略。據報，高盛等大型投資銀行已經低調地裁減了專注於中國的銀行家，業界同時估計，今年會有大約一至兩成的高級銀行家可能不會獲得任何花紅，亦有逾半數的員工獎金會創紀錄地急降。 外資金融機構調整中國策略 外電報道，高盛已在今年9月解僱一批投資銀行家，當中大多數都專注於大中華區業務。傳摩根士丹利早前亦傳出計劃將其500名除日本外亞太地區投資銀行員工裁減約10%。