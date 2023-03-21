瑞信危機｜瑞信AT1債最大買家曝光　債價折讓98%　投資界：短期銀行業難發AT1債

瑞士政府促成瑞銀、瑞信兩大行合併後，瑞信發行的160億瑞士法郎（折合約1,360億港元）的AT1債券將全額撇帳，即時令持有瑞信AT1債券的投資者血本無歸，其中最大AT1債券買家曝光，昨日（20日）瑞信AT1債券價格更折讓98%；此外，有投資界人士亦表示，短期銀行業難以再發行AT1債。
瑞信AT1債最大買家曝光
據外媒引述消息報道，瑞信AT1債券最大買家為Pimco和景順，兩公司合共持有約11.77億美元（折合約92.29億港元）價值的AT1債券。
當中Pimco持有的AT1債券最多，規模約8.07億美元（折合約63.2億港元）；同時Pimco還持有瑞信近30億美元（折合約235.23億港元）的優先債，其中一些債券比上周五收市時每1歐元面值，上升約0.25歐元，或可抵消AT1債券帶來的部分損失。
至於報道亦引述統計數據顯示，景順持有瑞信約3.7億美元（折合約29億港元）的AT1債券。
Pimco發言人表示不予置評，而景順暫未有回覆置評。
此外，報價系統顯示，部份面值1美元的瑞信AT1債，仍有人以2美仙的價錢收購，相等於折讓98%。
投資界：短期銀行業難發AT1債
有分析指出，傳統商業運作下，當一間公司面臨破產危機的時候，「債主」獲賠的優先級別永遠高於「股東」，惟今次瑞士當局的做法完全顛覆市場認知；此外，先例一開，加上更是國家監管機構做法，將對金融市場認知帶來洗牌式影響，為防範同類案例可能出現，有機會引發市場對全球銀行的AT1重新估值，以此進行集資成本會更高，故令短期銀行業難發AT1債。
甚麼是AT1債券？
AT1債券全稱為「額外一級資本債券」，或「應急可轉換債券」（Contingent Convertible Bonds，簡稱可可債）。AT1債券自2008年金融海嘯後，在歐洲廣泛應用，由於一般不設到期日，可被歸入為永續證券，用於補充銀行資本、提升資本充足率，並避免在爆發金融危機時，再次需要政府動用納稅人資金出錢救銀行。
視乎相關條款安排，AT1債券會在銀行資本水平低於要求時，被要求轉換成股權，甚至被完全撇帳，故風險較高，息率要較普通債券為高。