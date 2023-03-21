瑞信危機｜瑞信AT1債最大買家曝光　債價折讓98%　投資界：短期銀行業難發AT1債

瑞士政府促成瑞銀、瑞信兩大行合併後，瑞信發行的160億瑞士法郎（折合約1,360億港元）的AT1債券將全額撇帳，即時令持有瑞信AT1債券的投資者血本無歸，其中最大AT1債券買家曝光，昨日（20日）瑞信AT1債券價格更折讓98%；此外，有投資界人士亦表示，短期銀行業難以再發行AT1債。

瑞信AT1債最大買家曝光

據外媒引述消息報道，瑞信AT1債券最大買家為Pimco和景順，兩公司合共持有約11.77億美元（折合約92.29億港元）價值的AT1債券。

當中Pimco持有的AT1債券最多，規模約8.07億美元（折合約63.2億港元）；同時Pimco還持有瑞信近30億美元（折合約235.23億港元）的優先債，其中一些債券比上周五收市時每1歐元面值，上升約0.25歐元，或可抵消AT1債券帶來的部分損失。

至於報道亦引述統計數據顯示，景順持有瑞信約3.7億美元（折合約29億港元）的AT1債券。

Pimco發言人表示不予置評，而景順暫未有回覆置評。

此外，報價系統顯示，部份面值1美元的瑞信AT1債，仍有人以2美仙的價錢收購，相等於折讓98%。