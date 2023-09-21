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財經
2023-09-21 15:12:00

瑞銀：港樓首次脫離「泡沫區」　仍需不吃不喝22年才能上車

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瑞銀：港樓首次脫離「泡沫區」，仍需不吃不喝22年才能上車。(資料圖片)

瑞銀日前發表2023年《全球房地產泡沫指數》報告，顯示過去兩年全球通脹及利率飆升，令全球金融中心房地產市場失衡情況平均急劇下降。在報告追蹤的25個城市中，香港自報告於2015年發布以來，首次跌出樓市具泡沫風險的分類排行第六，回落至2017年水平，但瑞銀指樓價仍被高估。而目前僅蘇黎世及東京兩城市，仍處於房地產泡沫風險類別，較一年前九個城市大幅減少。

瑞銀：港樓首次脫離「泡沫區」，仍需不吃不喝22年才能上車。(資料圖片)

港樓首次脫離「泡沫區」

瑞銀報告顯示，本港的房地產泡沫指數達1.24，跌至第六位，報告指，自有關研究開始以來，香港一直處於泡沫風險水平。而香港經脹調整後的樓價在2022年中至2023年中下降7%後，已重回2017年的水平。

家庭隨著人口增加，過去4個季度的槓桿亦趨於穩定，租金幾乎沒變動，惟內地的高抵押貸款利率和緩慢的經濟復甦給住房需求帶來壓力。該行認為香港樓市的價值被高估。而庫存上升表明房地產市場在不久的將來將持續疲軟。

瑞銀：港樓首次脫離「泡沫區」，仍需不吃不喝22年才能上車。(UBS) 瑞銀：港樓首次脫離「泡沫區」，仍需不吃不喝22年才能上車。(UBS) 瑞銀：港樓首次脫離「泡沫區」，仍需不吃不喝22年才能上車。(UBS) 瑞銀：港樓首次脫離「泡沫區」，仍需不吃不喝22年才能上車。(UBS) 瑞銀：港樓首次脫離「泡沫區」，仍需不吃不喝22年才能上車。(UBS) 瑞銀：港樓首次脫離「泡沫區」，仍需不吃不喝22年才能上車。(UBS)

港人需不吃不喝22年才能上車

此外，港人置業負擔能力在25個城市中表現最差，以專業技能服務行業（Skilled service worker)為例，若要買入面積約650方呎的單位，樓價平均為年薪的22倍，即就算不吃不喝也要以22年收入才能上車，拋離日本東京的15年及法國巴黎的14年。

瑞銀料樓價可能會進一步下跌

報告又提及，以前處於泡沫風險區的多倫多、法蘭克福、慕尼黑、香港、溫哥華、阿姆斯特丹和特拉維夫，目前均處於估值過高的區域。與去年相比，邁阿密、日內瓦、洛杉磯、倫敦、斯德哥爾摩、巴黎和悉尼的房地產市場也持續被高估。

在榜單中，蘇黎世的房地產泡沫指數達1.71，全球稱首。緊隨其後的為東京，指數達1.65。身三至第五位為邁阿密、慕尼黑及法蘭克福。此外，上述研究中，瑞銀分析全球25個主要城市的樓價，由2022年中至2023年中，實際樓價平均下降5%，並價格可能會進一步下跌。

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UBS《全球房地產泡沫指數》25個城市排名：

  1. 瑞士蘇黎世
  2. 日本東京
  3. 美國邁阿密
  4. 德國慕尼黑
  5. 德國法蘭克福
  6. 中國香港
  7. 加拿大多倫多
  8. 瑞士日內瓦
  9. 美國洛杉磯
  10. 英國倫敦
  11. 以色列特拉維夫
  12. 加拿大溫哥華
  13. 荷蘭阿姆斯特丹
  14. 瑞典斯德哥爾摩
  15. 法國巴黎
  16. 澳洲雪梨
  17. 意大利米蘭
  18. 美國紐約
  19. 新加坡
  20. 西班牙馬德里
  21. 美國波士頓
  22. 美國三藩市
  23. 阿聯酋杜拜
  24. 巴西聖保羅
  25. 波蘭華沙
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