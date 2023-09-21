瑞銀：港樓首次脫離「泡沫區」　仍需不吃不喝22年才能上車

瑞銀日前發表2023年《全球房地產泡沫指數》報告，顯示過去兩年全球通脹及利率飆升，令全球金融中心房地產市場失衡情況平均急劇下降。在報告追蹤的25個城市中，香港自報告於2015年發布以來，首次跌出樓市具泡沫風險的分類排行第六，回落至2017年水平，但瑞銀指樓價仍被高估。而目前僅蘇黎世及東京兩城市，仍處於房地產泡沫風險類別，較一年前九個城市大幅減少。

港樓首次脫離「泡沫區」 瑞銀報告顯示，本港的房地產泡沫指數達1.24，跌至第六位，報告指，自有關研究開始以來，香港一直處於泡沫風險水平。而香港經脹調整後的樓價在2022年中至2023年中下降7%後，已重回2017年的水平。 家庭隨著人口增加，過去4個季度的槓桿亦趨於穩定，租金幾乎沒變動，惟內地的高抵押貸款利率和緩慢的經濟復甦給住房需求帶來壓力。該行認為香港樓市的價值被高估。而庫存上升表明房地產市場在不久的將來將持續疲軟。

港人需不吃不喝22年才能上車 此外，港人置業負擔能力在25個城市中表現最差，以專業技能服務行業（Skilled service worker)為例，若要買入面積約650方呎的單位，樓價平均為年薪的22倍，即就算不吃不喝也要以22年收入才能上車，拋離日本東京的15年及法國巴黎的14年。 瑞銀料樓價可能會進一步下跌 報告又提及，以前處於泡沫風險區的多倫多、法蘭克福、慕尼黑、香港、溫哥華、阿姆斯特丹和特拉維夫，目前均處於估值過高的區域。與去年相比，邁阿密、日內瓦、洛杉磯、倫敦、斯德哥爾摩、巴黎和悉尼的房地產市場也持續被高估。 在榜單中，蘇黎世的房地產泡沫指數達1.71，全球稱首。緊隨其後的為東京，指數達1.65。身三至第五位為邁阿密、慕尼黑及法蘭克福。此外，上述研究中，瑞銀分析全球25個主要城市的樓價，由2022年中至2023年中，實際樓價平均下降5%，並價格可能會進一步下跌。