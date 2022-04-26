畢馬威：51%港高層預期轉工將獲加薪兩成或以上

畢馬威中國發表的《2022年香港高管人員薪酬展望》顯示，橫跨各個行業，794名受訪者中，有35%受訪者預期今年在香港營運的員工人數將增加。

調查發現，今年受訪者對員工人數的整體預期大幅改善，預期員工人數會增加的受訪者淨比例按年淨增21%。在2022年淨增長為25%，2021年淨增長僅4%。當中銷售、前線業務人員及客戶關係等與收入來源相關的職位，仍然是新招聘的重點，其次是營運和資訊科技。

專業服務、金融業增聘最多

調查發現，按行業劃分，專業服務(44%)及金融服務(39%)今年計劃增聘員工的比例最高，反映企業在應對新的監管措施與針對ESG的舉措，以至就業市場緊張等因素，均帶動了人力需求。

畢馬威中國估計，2022年就業招聘競爭維持激烈且具流動性，主要因為僱主積極增聘人手，而受訪者對轉工的人工加幅亦較樂觀，有51%受訪者預期轉工將獲加薪兩成或以上，而19%則估計轉工可獲加薪三成或以上，相對2021年僅35%受訪者估計轉工可獲加薪兩成以上。

調查亦預示今年人工將現升勢，有 66%受訪者估計在下次薪酬調整時可獲加薪，比例顯著高於去年同期水平(43％)，同時有48%受訪者估計花紅亦將增加，比例同樣高於去年同期(29%)。