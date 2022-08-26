疫情｜波音737 Max月租升至近32萬美元 空中巴士更貴

旅行需求回升，加上飛機供應緊張，令飛機租賃價格向上。CNBC引述航空諮詢公司IBA Group估計，從2020年4月到今年7月，一架新的波音737 Max的租金已上升兩成以上，達到每月31.6萬美元。競爭對手空中巴士A320neo價格攀升至每月32.4萬美元，較2020年4月上升14%以上，是自疫情開始以來的最高價格。至於較大的版本A321neo，在7月份的價格為每月37.5萬美元。

根據航空諮詢公司Cirium的數據，全球近2.3萬架噴射式客機中，超過51%由租賃公司擁有或管理。雖然許多航空公司確實擁有自己的飛機，但一些航空公司選擇租用飛機，或者將兩者結合起來。