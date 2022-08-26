疫情｜波音737 Max月租升至近32萬美元 空中巴士更貴

旅行需求回升，加上飛機供應緊張，令飛機租賃價格向上。CNBC引述航空諮詢公司IBA Group估計，從2020年4月到今年7月，一架新的波音737 Max的租金已上升兩成以上，達到每月31.6萬美元。競爭對手空中巴士A320neo價格攀升至每月32.4萬美元，較2020年4月上升14%以上，是自疫情開始以來的最高價格。至於較大的版本A321neo，在7月份的價格為每月37.5萬美元。
根據航空諮詢公司Cirium的數據，全球近2.3萬架噴射式客機中，超過51%由租賃公司擁有或管理。雖然許多航空公司確實擁有自己的飛機，但一些航空公司選擇租用飛機，或者將兩者結合起來。
飛機製造商波音和空中客車公司仍在疫情初期的需求和生產停滯以及供應鏈問題中恢復，以致產量未能如期望般提供，亦令租金向上。
因此，面對租賃成本更高而通脹壓力持續，航空公司將面對更大的成本轉嫁壓力。有分析認為，利率及資金成本上升，將在今年餘下時間繼續推高租賃費用。
根據國際航空運輸協會的最新可用數據，6月份全球客運量同比增長76%，但與大流行前相比仍下降了約29%。
總部位於洛杉磯的Air Lease執行主席Steven Udvar-Hazy向CNBC表示，該公司的租約延期率接近前所未有的90%，而且通常在65%至75%左右。他表示今年很多飛機的租約延期。