百鎊招租｜華置重建及活化英國項目 設文藝空間

華人置業(127)公布，旗下英國旗艦項目120 Fleet Street的重建及活化工程正式啟動，未來以商業與藝術雙軌模式發展。120 Fleet Street位處英國倫敦核心商業區，由現時名為River Court的商業建築及每日快報大樓(Daily Express Building)組成，集團早前預告將斥資約英鎊4.29億元重建及活化整個項目。

River Court將被重建為共21層的商業建築，當中包括約54.08萬方呎的辦公空間和約1.86萬方呎的零售空間，以及更名為Evergo Tower，藉此紀念集團過去與愛美高集團(Evergo Holdings Company Limited)合併的歷史。River Court的拆卸工程已經於今年8月18日施工，預期明年第二季初完成，估計新大樓將於2026年上半年落成。同時，集團已經委託租務代理就Evergo Tower籌備招租，目標租戶為跨國金融企業或相關機構，意向每年每呎租金約80至100英鎊，相等於重建前的1.78倍至2.22倍；預期每年租金收入約4,400萬至5,500萬英鎊，相等於物業重建前的2.51倍至3.14倍。