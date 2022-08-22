百鎊招租｜華置重建及活化英國項目 設文藝空間

華人置業(127)公布，旗下英國旗艦項目120 Fleet Street的重建及活化工程正式啟動，未來以商業與藝術雙軌模式發展。120 Fleet Street位處英國倫敦核心商業區，由現時名為River Court的商業建築及每日快報大樓(Daily Express Building)組成，集團早前預告將斥資約英鎊4.29億元重建及活化整個項目。
River Court將被重建為共21層的商業建築，當中包括約54.08萬方呎的辦公空間和約1.86萬方呎的零售空間，以及更名為Evergo Tower，藉此紀念集團過去與愛美高集團(Evergo Holdings Company Limited)合併的歷史。River Court的拆卸工程已經於今年8月18日施工，預期明年第二季初完成，估計新大樓將於2026年上半年落成。同時，集團已經委託租務代理就Evergo Tower籌備招租，目標租戶為跨國金融企業或相關機構，意向每年每呎租金約80至100英鎊，相等於重建前的1.78倍至2.22倍；預期每年租金收入約4,400萬至5,500萬英鎊，相等於物業重建前的2.51倍至3.14倍。
展示劉鑾雄私人珍藏
另外，每日快報大樓作為二星級歷史建築物，將被活化為頂級文藝空間。華置行政總裁陳凱韻計劃與著名美術館、拍賣行、畫廊、舞蹈學校及音樂學校等合作，在每日快報大樓定期舉行各式藝術展覽、表演、講座及工作坊等，從而推動藝術及文化發展，尤其是支持新晉藝術工作者。大樓又擬設全球首個「劉鑾雄藝術廳」，破天荒展示劉鑾雄及陳凱韻親自挑選的私人珍藏，包括劉鑾雄最喜愛收藏品Jean-Michel Basquiat的《Everything Must Go》，作品名稱與他一手創辦的愛美高集團的英文名稱「Evergo」不謀而合，因此對他來說別具意義，畫作自購入後從未公開展示。
除了120 Fleet Street，集團目前在倫敦尚有3個位於核心地區的優質出租物業，包括位於購物區的61-67 Oxford Street、毗鄰LVMH House(15 St George Street)的14 St George Street、及11-12 St James’s Square。