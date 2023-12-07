監管報告｜證監季報披露港上季ETF錄162億淨流入 ESG基金續增長

證監會發表今年7至9月最新的《季度報告》，在資產管理方面，交易所買賣基金(ETF)是一大亮點。本港上市ETF錄得162億元強勁淨資金流入，其日均成交額按季升12%，至148億元。截至9月底，證監會認可ETF共有175隻，市值達到3,695億元。 南向交易日均成交額 36 億元 另外，滬深港ETF通成交額亦見蓬勃增長，南向交易日均成交額36億元，佔季內合資格香港ETF日均成交額15%，以6個月計(即自3月底)，佔比增長一倍。 除強勁ETF數據外，季內證監會新註冊36家開放式基金型公司，因此這類公司的數目按年增長87%至187家，增長令人鼓舞。

在香港註冊成立的基金季內繼續錄得淨資金流入(117億元)，證監會認可社會、環境及管治(ESG)基金持續增長，總數和管理資產總值分別按季漲7.2%及1.8%。上市市場方面，證監會季內處理39宗新上市申請，包括4宗來自尚未有盈利的生物科技公司。為了進一步深化市場互聯互通，各監管機構同意引入大宗交易以優化滬深港通機制，並藉著擴大產品、投資者及合資格參與者的範圍來完善跨境理財通計劃。

參與促進股票市場流動性專責小組 若干措施已落實 為提升香港市場流動性，證監會在季內參與促進股票市場流動性專責小組的工作。小組於10月向財政司長提交報告，行政長官在《施政報告》中公布的若干措施亦得以落實。證監會將與港交所(388)合作處理已識別的中長期問題。