矽谷銀行被接管：哪裡出了問題 接下來會發生什麼？

SVB Financial的壞消息 SVB Financial最近向投資者報告了幾個重大問題。該銀行出售了幾乎所有可供出售的證券——價值210億美元——虧損18億美元，其中大部分是美國國債。簡單來說，SVB在 2020-2021年的科技繁榮期間獲得了大量存款，並在利率較低的時候將收益投資於長期國債。現在利率更高，這些國債的市場價值大大低於SVB支付的價值。 該銀行不僅虧本出售資產，而且還表示，在當前的經濟環境下，客戶的現金消耗率並沒有像預期的那樣放緩。它說，今年存款離開銀行的速度比預期的要快。簡而言之，SVB將其過多的資產捆綁在長期國債中，同時對艱難的風險投資環境中大量資金外流的影響毫無準備。 由於這些損失和過多的存款外流，SVB宣布了一項籌集超過20億美元資本的計劃，其中包括出售12.5億美元的普通股和 5 億美元的可轉換優先股。它還計劃向投資公司General Atlantic出售價值500美元的普通股，這取決於向公眾發售的12.5億美元的交易完成情況。

接下來發生什麼？ 目前，關於SVB Financial的未來，我們還有很多未知數。但這是我們所知道的。

首先，截至週五，矽谷銀行已被監管機構正式關閉。聯邦存款保險公司 (FDIC) 證實，受保儲戶最遲將於週一上午取款。 據報導，SVB Financial未能成功籌集到所需資金，因此取消了這些計劃。該銀行正在談判出售自己，大概是賣給一家大型金融機構。 CNBC 週五上午報導稱，該銀行已聘請顧問探討出售事宜，但消息人士稱，由於存款外流速度很快，因此可能難以評估該銀行的價值。 另據報導，幾家著名的風險投資基金已建議其投資組合公司將資金轉出 SVB。畢竟，在銀行倒閉的情況下無法獲得資金對於早期初創企業來說可能是毀滅性的。 我們不知道何時會進行出售，但 FDIC 的首選途徑是安排將受保存款和其他資產出售給一家健康的銀行，所以這仍然很有可能。 其他銀行股的投資者應該擔心嗎？ SVB Financial週四不僅暴跌逾60%，金融板塊更是表現最差的板塊。可以理解，諸如“銀行擠兌”和“銀行倒閉”之類的詞會嚇到投資者。 好消息是 SVB的大多數問題似乎都是針對特定公司的。 SVB是唯一一家願意以流動性差的證券為抵押貸款的大型銀行，該公司將如此多的資產投資於低息抵押貸款證券的決定並不十分明智。其他向早期企業提供貸款的銀行肯定會受到衝擊，但大多數銀行應該相對不受影響。 SVB的財務狀況仍然非常不穩定，銀行會發生什麼還有待觀察。但其他銀行股的投資者沒有理由恐慌。 SVB Financial在過去幾年中的最大優勢——以及現在的衰落——一直是它擁有在銀行業中獨一無二的商業模式。 作者：Matthew Frankel 原文刊登於 HK MoneyClub