SVB接管懶人包｜3大原因令矽谷銀行走上倒閉之路　對香港有咩影響？

美國矽谷銀行（SVB Silicon Valley Bank，SVB）日前宣布倒閉，屬2008年金融海嘯後以來最大的銀行倒閉事件，市場憂慮雷曼兄弟事件重臨，或引起骨牌效應，事件甚至波及到多隻港股，到底今次SVB事件如何影響大家？ 解構「SVB」 SVB即為美國矽谷銀行，1982年成立，屬全美排名第16的大銀行，是矽谷本地存款最多的銀行，業務主要為風險較大的初創科技企業提供貸款融資，包括Facebook、Twitter等公司亦曾是其客戶。資料顯示，SVB與美國近半初創企業、逾4成在美上市的技術和醫療保健公司均有業務往來。 根據SVB財報指，截至去年12月31日，銀行擁有約2,090億美元（折合約1.63萬億港元）資產，旗下存款規模更達1,754億美元（折合約1.37萬億港元），為SVB本地存款最多的銀行。

SVB曾受惠疫情 在疫情在2020年開始後，美國掀起投資熱潮，多間初創公司因而誕生，當時作為加州矽谷一帶資本家和初創企業首選銀行的SVB，亦吸納數十億存款。 其中於2020年及2021年，矽銀新增存款將近1,300億美元（折合約1.01萬億港元），由於資金太多無法全外借，故矽銀將大部份資金投資於美國政府長期債券，加上當時市場利率極低，所以對SVB而言，這些存款幾乎是沒有成本的，因此就算美國政府長期債券只支付數個百分點利息，但SVB仍有利可圖。

SVB如何走上倒閉之路？ 3月8日，SVB母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）宣布，因旗下銀行存款減少，故不得不以虧本價賣出，總值達210億美元（折合約1,647億港元）的投資項目。投資項目主要就由美國國債及MBS（房地產抵押貸款證券）組成。 原本SVB計劃將該次投資組合出售所得，再投資於短期債務，希望透過利率上升帶來利潤，再另籌集22.5億美元（折合約176.54億港元）。 惟投資者和存款客戶，於24小時內提取逾420億美元（折合約3,295億港元），加速SVB崩潰，令聯邦存款保險公司介入約而接管。

SVB倒閉3大原因 對於SVB走上倒閉之路，綜合多間外媒及分析師資料，可歸類成以下3大原因： 美國加息 美國為壓抑通脹而開始不斷加息，至2022年聯邦利率已上調至4.75%。加息令借貸、融資成本上升，削減科技股勢頭，多隻科技股股價大跌，亦也間接影響SVB的發展。 雖然美國財政部長耶倫已重申，會保障每個存戶的權益，惟華爾街日報資深記者Nick Timiraos則指出，雖然美國政府接管SVB，全體存戶都將受到保戶，惟SVB的股東和無擔保債務持有人將不在保護範圍內。 投資策略過份保守 據SVB財報顯示，其投資策略極保守，2020年後大部分投資均為債券及MBS（房地產抵押貸款證券）等相關商品，受美國持續加息下，令MBS及相關債券虧蝕。 銀行借貸人大多為高風險投資企業 SVB業務主要為風險較大的初創科技企業提供貸款融資，故往來對象多為風險投資公司，但受加息影響下，新創公司被迫動用SVB的資金作融資，加上SVB投資策略保守原因，資金緊縮風險投資增加，客戶不斷提取資金之際，亦有大量未實現的債券損失，最終造成財困。

倒閉怎樣影響香港？ 股市 SVB爆煲引發美國銀行股小股災，繼而拖累港股，其中恒指本月9日至10日期間，累挫約720點。 本港亦最少有13間上市公司與SVB有業務往來，當中大部分為未有收入的生物科技股（B股），當中涉及最少4億的港元存款，不過大部分公司表示，事件未有影響其經營，並正向美國聯邦存款保險公司取得聯絡。 加密貨幣 不少香港人有投資的加密貨幣亦受到影響，其中穩定幣USDC發行商Circle，指有有33億美元（折合約258.92億港元）資金存於SVB，消息一出，USDC價格於周六（11日），一度與美元脫鉤，價格最低重挫至0.086美元。 加密貨幣龍頭幣安（Binance）同日也宣布暫停將USDC自動兌換為幣安旗下的穩定幣BUSD。 息率 有專家認為，矽谷銀行事件有可能令聯儲局作較保守的加息決定。其中惠理集團客戶投資組合管理聯席主管鄧偉志指，矽谷銀行的倒閉凸顯了量化緊縮和加息帶來的融資條件大幅收緊的風險，或可能導致3月加息高於預期，即加息50點子的可能性降低，也可能令聯儲局放鬆鷹派言論，因為聯儲局亦要維持金融穩定。 上述原因變相本港息率亦有機會有變動。 本港多間上市公司受到波及 本港多間上市公司亦受到波及，以下為部分涉及公司：

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