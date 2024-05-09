碧桂園再無法依時支付境內債利息 涉款6595萬人民幣｜內房危機

內媒報道，內房民企碧桂園（2007）旗下「碧桂園地產集團有限公司」公布，初步無法在5月9日依時支付2023年發行的「23碧桂園MTN001」和「23碧桂園MTN002」境內債券利息。《彭博》數據顯示，合計涉款6,595萬元人民幣（折合約7,255.42萬港元）。 碧桂園自4月2日起已停牌逾月，停牌前報0.485港元。

碧桂園：銷售恢復情況不達預期 碧桂園表示， 因銷售恢復情況不達預期，資金調撥困難等原因無法按時付息，但正積極籌措資金，盤活抵押資產。 碧桂園指，若發行人在付息日未按時付息，且付息日起3個工作日內仍未完成償付的，國有機構中債信用增進投資將根據《民營企業債券融資支持工具信用增進函》相關約定履行增信責任。