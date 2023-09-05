碧桂園｜據報7隻債券展期三年　另傳已付兩筆美元債利息

碧桂園（2007）陷入流動性危機，據內媒報道，碧桂園有意對7隻人民幣債券展期三年尋求流動性，另傳已支付兩筆，於8月7日到期的美元債利息，合共2,250萬美元。

報道引述債券持有人表示，在「16碧園05」未投票通過展期時，已與碧桂園開展談判，當時他們給出的方案是2023年到期的五隻債券一起談判，方案和「16碧園05」一樣，展期三年，不同是增信措施，把5隻債券共享一個增信資產包。債券持有人續指，此次最終方案是7隻債券「打包」共享資產，而目前仍談判中。

另傳碧桂園已付兩筆美元債利息

此外，多間內媒又報道，碧桂園已支付原於8月7日支付的兩筆美元債的票息，合共2,250萬美元（折合約1.76億港元），兩筆債券的利息均有30天的支付寬限期。

這兩筆債券發行規模均為5億美元，及於新加坡交易所上市，分別為碧桂園票面息率4.2厘、2026年2月6日到期的N20260206（ISIN：XS2210960022）；以及票面息率4.2厘、2030年8月6日到期的N20300630 （ISIN：XS2210960378）。