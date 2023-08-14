碧桂園｜股價跌18%剩8毫再破底　11筆境內債券停牌兼遭大摩削目標價 (更新)

市值方面，2018年碧桂園仍有市值逾500億美元，經過長達三年的疫情後，碧桂園現時市值僅餘下33億美元。

碧桂園股價自7月28日起開始插水，當日收市價為1.69港元，直到8月9日仍見1.1港元，短短6個交易日已重挫35％。至上周五（11日），碧桂園一度重挫14%，收報0.98元，成為「毫子股」；年初至今，碧桂園股價大幅下落68%，與月內高點相較，更是大跌七成。

內房兼藍籌碧桂園（2007）近日陷流動性危機，今日（14日）該企的11筆境內債券停牌，上日亦遭遭大摩削低目標價至0.75元，致碧桂園股價大幅插水，由年初至今跌近七成。

11筆境內債券停牌

碧桂園旗下11隻境內債券將於今（14日）起停牌，包括深圳證券交易所6隻2021年及2022年發行人民幣債券，及3隻在上海證券交易所發行的人民幣債券，因近期擬就公司債券兌付安排事項，召開債券持有人會議。

碧桂園遭大摩削目標價

此外，大行摩根士丹利亦降低碧桂園評級為「減持」，目標價亦削至0.75元。大摩認為，碧桂園銷售疲弱，加上大量債務到期，以及有限再融資渠道，這些都是流動性急速惡化的明顯信號，預料其銷售將持續惡化，從而導致建設速度放緩和利潤率嚴重受壓。