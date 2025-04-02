福布斯全球富豪榜2025｜馬斯克重登首富　Taylor Swift和梁文鋒上榜　李嘉誠「排第幾」膺香港首富？

福布斯(Forbes)公布2025年全球億萬富豪榜，榜上富豪總數首次突破3,000人，達到3,028人，按年增加247人。富豪總財富飆升至16.1萬億美元(約125.6萬億港元)，按年增長2萬億美元。儘管特斯拉(Tesla)近期股價暴跌，創辦人馬斯克(Elon Musk)卻再度登上榜首，重返全球首富寶座。今年，DeepSeek創始人梁文鋒也首次上榜，以10億美元的身家位列全球第2,933位。而長和(港交所：001)創辦人李嘉誠則以389億美元的身家，位列全球第40，成為香港首富。
首十大富豪8人來自美國
在2025年福布斯全球億萬富豪榜中，美國以902位億萬富豪創下歷史新高，繼續領跑全球，前10名中有8人來自美國；而包括香港在內的中國以516位緊隨其後，印度則以205位排名第三，這三個國家的富豪佔比超過50%。
排名第一的特斯拉創辦人馬斯克身家達3,420億美元；排第二的是Meta創辦人朱克伯格，身家為2,160億美元；排第三的亞馬遜創辦人貝索斯身家為2,150億美元。排第四的是甲骨文創辦人埃里森(Larry Ellison)，身家達1,920億美元。去年全球首富LVMH集團的阿爾諾及家族(Bernard Arnault & Family)因股價暴跌，排名跌至第五，身家為1,780億美元。
字節跳動張一鳴成中國首富
至於中國，則是世界上億萬富翁數量第二多的國家，包括香港在內共有516人上榜。其中，TikTok母公司字節跳動創辦人張一鳴身家達655億美元，全球排名第23，成為中國首富；農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒以577億美元的身家排名第26，為中國第二；騰訊(700)馬化騰和小米(1810)雷軍則分別以562億美元和435億美元的身家，排名第29和第32，成為中國第三和第四。長和系創辦人李嘉誠以389億美元身家，全球排名第40，為香港首富。
Taylor Swift成首位億萬富翁音樂家
值得注意的是，DeepSeek創始人梁文鋒以10億美元首次上榜，全球排名第2,933位。美國樂壇天后Taylor Swift以16億美元身家，排名升至第2,110位。福布斯指出，Taylor Swift的財富增長主要來自演唱會收益和音樂版權收益，並強調她是首位主要基於其歌曲和演出成為億萬富翁的音樂家。
福布斯全球富豪榜2025｜前十大富翁
|排名
|富豪
|財富(美元)
|國家
|1
|Tesla創辦人馬斯克
|3,420億
|美國
|2
|Meta創辦人朱克伯格
|2,160億
|美國
|3
|亞馬遜創辦人貝索斯
|2,150億
|美國
|4
|甲骨文聯合創辦人Larry Ellison
|1,920億
|美國
|5
|LVMH集團阿爾諾及家族
|1,780億
|法國
|6
|巴郡創辦人巴菲特
|1,540億
|美國
|7
|Google聯合創辦人Larry Page
|1,440億
|美國
|8
|Google聯合創辦人Sergey Brin
|1,380億
|美國
|9
|ZARA創辦人Amancio Ortega
|1,240億
|西班牙
|10
|微軟前行政總裁Steve Ballmer
|1,180億
|美國