福布斯全球富豪榜2025｜馬斯克重登首富　Taylor Swift和梁文鋒上榜　李嘉誠「排第幾」膺香港首富？

福布斯公布2025年全球億萬富豪榜，當中Tesla馬斯克再度成為全球首富，至於天后Taylor Swift、DeepSeek梁文鋒以及長和創辦人李嘉誠亦有上榜。(AP及資料圖片)

福布斯(Forbes)公布2025年全球億萬富豪榜，榜上富豪總數首次突破3,000人，達到3,028人，按年增加247人。富豪總財富飆升至16.1萬億美元(約125.6萬億港元)，按年增長2萬億美元。儘管特斯拉(Tesla)近期股價暴跌，創辦人馬斯克(Elon Musk)卻再度登上榜首，重返全球首富寶座。今年，DeepSeek創始人梁文鋒也首次上榜，以10億美元的身家位列全球第2,933位。而長和(港交所：001)創辦人李嘉誠則以389億美元的身家，位列全球第40，成為香港首富。

首十大富豪 8人來自美國

在2025年福布斯全球億萬富豪榜中，美國以902位億萬富豪創下歷史新高，繼續領跑全球，前10名中有8人來自美國；而包括香港在內的中國以516位緊隨其後，印度則以205位排名第三，這三個國家的富豪佔比超過50%。

排名第一的特斯拉創辦人馬斯克身家達3,420億美元；排第二的是Meta創辦人朱克伯格，身家為2,160億美元；排第三的亞馬遜創辦人貝索斯身家為2,150億美元。排第四的是甲骨文創辦人埃里森(Larry Ellison)，身家達1,920億美元。去年全球首富LVMH集團的阿爾諾及家族(Bernard Arnault & Family)因股價暴跌，排名跌至第五，身家為1,780億美元。

字節跳動張一鳴成中國首富

至於中國，則是世界上億萬富翁數量第二多的國家，包括香港在內共有516人上榜。其中，TikTok母公司字節跳動創辦人張一鳴身家達655億美元，全球排名第23，成為中國首富；農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒以577億美元的身家排名第26，為中國第二；騰訊(700)馬化騰和小米(1810)雷軍則分別以562億美元和435億美元的身家，排名第29和第32，成為中國第三和第四。長和系創辦人李嘉誠以389億美元身家，全球排名第40，為香港首富。

Taylor Swift成首位億萬富翁音樂家

值得注意的是，DeepSeek創始人梁文鋒以10億美元首次上榜，全球排名第2,933位。美國樂壇天后Taylor Swift以16億美元身家，排名升至第2,110位。福布斯指出，Taylor Swift的財富增長主要來自演唱會收益和音樂版權收益，並強調她是首位主要基於其歌曲和演出成為億萬富翁的音樂家。