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財經
2023-12-30 17:30:00

稅貸2024｜中銀新推信用卡交稅優惠　滙豐稅貸1.68厘平絕大行　稅務貸款低息貸款及獨家優惠比較 (持續更新)

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稅貸2023｜稅務貸款低息貸款及獨家優惠比較。

稅貸2023｜稅務貸款低息貸款及獨家優惠比較。

稅貸／稅貸2023／稅貸優惠｜即將迎來交稅季節，稅貸成為關注焦點，不少銀行及借貸機構亦開始「稅貸戰」搶客，趁勢推出稅務貸款計劃。《am730》為讀者整合各大銀行、虛擬銀行稅貸、財務公司稅貸，提供各項貸款及優惠比較，尋找「借平錢」的好機會。要注意，條款受細則約束，所有資料以各間銀行及財務機構最新公布為準。

【12月19日更新 中銀香港優惠】

稅務貸款低息貸款及獨家優惠比較。(更新至11月29日) 稅務貸款低息貸款及獨家優惠比較。(更新至11月29日) 稅務貸款低息貸款及獨家優惠比較。(更新至11月29日) 稅務貸款低息貸款及獨家優惠比較。(更新至11月29日) 稅務貸款低息貸款及獨家優惠比較。(更新至11月29日) 稅務貸款低息貸款及獨家優惠比較。(更新至11月29日) 稅務貸款低息貸款及獨家優惠比較。(更新至11月29日)

稅貸2023｜甚麼是稅貸？

稅貸即「稅務貸款」，為一種特殊貸款產品，旨在幫助個人或企業應對繳稅壓力，而銀行是提供稅務貸款的主要機構之一，通過銀行的稅貸，可以借款用作支付應納稅款項，並在還款期限內償還貸款。

稅貸2023｜稅貸的用途？

稅貸原意是給予納稅人以低息貸款來借錢交稅，但事實上銀行並無限制稅貸用途。部分人或會用作清卡數，因為稅貸的實際年利率一般僅介乎2%至4%。至於貸款額亦可達到月薪10至12倍左右，有人亦會用作投資，以低息的稅貸買入收息股。

稅貸2023｜稅務貸款特色

稅貸與一般貸款不同，稅貸普遍於每年10月至4月推出，大部分稅務貸款亦無需手續費，實際年利率比一般貸款低，但銀行一般都會查閱借貸人的信貸評級，如信貸評級良好，可獲批較低息和較佳的貸款條件，而大部分稅務貸款的借貸額為月薪10至12倍。

稅貸2023｜稅務貸款低息貸款及獨家優惠比較。

稅貸2023｜稅務貸款低息貸款及獨家優惠比較。

稅貸2023｜一般申請流程及所需文件

其實申請稅貸，與申請一般私人貸款差異不大，目前銀行或借貸機構都接受網上申請，只要在銀行／機構的網站，或使用手機應用程式申請，並提供個人資料，再上載文件，銀行或借貸機構便會審批貸款申請，之後通知客戶結果，當客戶確認貸款條件並接受，便會盡快安排金額過數。

稅貸2023｜借稅貸注意事項

即使借稅貸，申請人亦應注意申請事項，申請貸款時，不要只看廣告中的最低利息，要先清楚了解利息計法、還款期，不同還款期亦會導致最終利息及實際年利率不同。

若需提前還款，部分稅貸計劃會對提前還款收取額外費用；逾期還款，需額外支付罰息及額外手續費，亦應小心留意附加及隱藏條件，如申請人需為指定職業，甚至指定級別的銀行客戶等。

稅貸2023｜稅務貸款低息貸款及獨家優惠比較。

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稅貸2023｜銀行稅貸比較

稅貸2023｜滙豐銀行：稅貸優惠低至1.68%

滙豐銀行宣布，該行推出分期「萬應錢」稅季貸款優惠計劃，客戶由即日至2023年12月12日期間，成功申請及提取貸款，可享低至1.68%實際年利率，成功獲批貸款150萬港元或以上更可享獎賞高達13,888元。

滙豐表示，今年更首度推出優惠組合，由即日起至2024年1月30日，客戶進行貨幣兌換累積總值達10萬港元（或同等價值），並成功申請及提取貸款即可享288港元的現金回贈；另外，合資格客戶同時首次成功申請個人信用卡基本卡可額外獲得288元「獎賞錢」。

此外，於推廣期內客戶可透過滙豐流動理財應用程式、網上理財和網站，或24小時熱線遞交申請。獲預先批核的特選客戶毋須提交入息證明及稅單，可享最快1分鐘特快批核，貸款會直接存入客戶指定的滙豐戶口。客戶可免手續費貸款高達300萬港元或月薪23倍，還款期可選6至60個月。條款受細則約束。

詳情：滙豐銀行

稅貸2023｜信銀國際：實際年利率低至1.65%

信銀國際推出「$mart Plus 分期貸款」，由即日起至2023年12月31日，客戶申請及成功提取$mart Plus稅季貸款，可享實際年利率低至1.65%、高達1.88萬獎賞、靈活還款期6至60個月、貸款金額高達月薪18倍或200萬元（以較低者為準），並享1分鐘初步批核，最快即日收錢。

詳情：信銀國際
 

稅貸2023｜恒生銀行：稅貸優惠低至1.78%

恒生銀行表示，新推名為「稅安心」計劃，以借貸150萬元及還款期12個月計，稅貸息1.78厘，較去年的1.62厘加價0.16厘。若成功申請，可獲取高達港幣6,000元現金回贈。條款受細則約束。

詳情：恒生銀行

稅貸2023｜中銀香港新推信用卡交稅優惠

中銀香港指，推出中銀信用卡交稅優惠，提供高達港幣2,500元現金回贈。中銀指，由即日起至12月29日，客戶以中銀信用卡交稅滿指定金額，即可享高達港幣500元現金回贈，如同時申請分期付款，客戶更可賺取額外高達港幣2,000元現金回贈，分期付款每月手續費低至0.18%，實際年利率低至1.78%。

中銀信用卡（國際）有限公司副總經理何偉文表示，中銀信用卡客戶透過信用卡交稅總金額，於上一個交稅年度錄得雙位數升幅，選用分期交稅的總金額亦按年錄得近三成升幅。

中銀香港亦推出分期「易達錢」稅季貸款，指定客戶於2024年1月3日優惠期前，成功提取貸款金額5萬，並以36個月還款期計算更可享高達3,000元現金回贈。若使用電子渠道申請，可額外享高達3,000元現金回贈。條款受細則約束。

詳情：中銀香港

稅貸2023｜東亞：每月平息0.25%

東亞銀行推出全新私人「税季貸款」計劃，每月平息0.25%，貸款額高達申請人每月底薪16倍或最高400萬，0%手續費，還款期長達60個月條款受細則約束。

詳情：東亞

稅貸2023｜上商：實際年利率低至3.98%

上海商業銀行推出「快稅錢」個人稅務貸款，推廣期由2023年11月13日至2024年3月31日（包括首尾兩日），客戶若選用指定銀行服務，即享劃一實際年利率3.98%，最高貸款額為港幣200萬元或月入8倍（以較低者為準），還款期為12個月，並豁免貸款手續費。條款受細則約束。

詳情：上海商業銀行

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稅貸2023｜渣打銀行：稅季限定1.85%設大抽獎

渣打銀行指，經網上申請渣打私人貸款，可享稅季限定優惠，實際年利率低至1.85%，0%手續費；全新客戶及現有本行之自動轉賬糧服務客戶而貸款期達36個月或以上，可額外獲1,000元現金回贈；貸款額高達月薪18倍或400萬（以較低者為準），還款期可長達60個月。條款受細則約束。

詳情：渣打銀行

稅貸2023｜花旗銀行：實際年利率低至1.78%

花旗銀行推出2023年「稅季貸款」，指即日批核現金可即日到手，特選客戶實際年利率低至1.78%，客戶於推廣期（2023年12月31日前）內成功申請花旗銀行「稅季貸款」，更可享高達8,000元現金券獎賞。花旗指，貸款額高達350萬或月薪12倍，以較低者為準，還款期長達60個月及0元手續費。條款受細則約束。

詳情：花旗銀行

稅貸2023｜大新銀行：0息稅貸交稅「快應錢」

大新銀行指，該行推出真∙0息稅貸交稅「快應錢」，結合稅貸和定存優惠，讓客戶可輕鬆增加手上現金流之餘兼獲高息優惠。交稅「快應錢」貸款額高達200萬港元或14倍月薪（以較低者為準），還款期長達24個月，並豁免全期手續費。

大新表示，由即日起至2023年12月31日（「推廣期」），全新貸款客戶可享高達10萬港元貸款額、6個月還款期的稅務貸款，並同時成功申請不少於稅貸金額及還款期6個月的分期「快應錢」，其稅貸即可享6個月全期0息優惠。所有成功提取交稅「快應錢」之客戶成功開立3個月港元定期存款，均可享額外2%定期存款年利率。條款受細則約束。

詳情：大新銀行

稅貸2023｜富邦稅貸實際年利率低至1.88%

富邦銀行表示，該行稅季貸款設特低息率，貸款額高達月薪12倍或200萬港元，成功提取以下貸款金額及還款期達24個月或以上，可獲贈高達8,500元超市現金券，若經網上成功申請及提取貸款，可再獲300元超市現金券。

富邦銀行指，最快30分鐘獲悉初步批核結果，現金最快即日到手，而且手續費全免。條款受細則約束。

詳情：富邦銀行

稅貸2023｜創興銀行：實際年利率低至 1.68%

創興銀行宣佈，推出2023/24年度稅務貸款計劃，現有私人銀行及悅秀理財客戶由即日起至2024年1月19日或之前申請並成功提取稅務貸款金額達港幣 100 萬元或以上，可享優先禮遇，及實際年利率低至1.68%；稅務貸款額最高可達港幣 200 萬元或月薪10倍，並提供12個月、18個月或24個月彈性還款期以供選擇。

此外，指定客戶由即日起至明年3月31日成功申請並於明年4月30日或之前成功提取稅務貸款，可享現金回贈及總值高達港幣1,100元。條款受細則約束。

詳情：創興銀行

稅貸2023｜稅務貸款低息貸款及獨家優惠比較。

稅貸2023｜稅務貸款低息貸款及獨家優惠比較。

稅貸2023｜借貸機構／財務公司稅貸比較

稅貸2023｜AEON：月平息低至0.14%

AEON推出「税 • 貸易」稅務貸款，該企表示，於推廣期內成功申請及提取稅貸，可享高達1萬元現金回贈，同時享低至0.14%的月平息(百分比年利率：3.24%)，貸款額高達100萬或月薪18倍，以較低者為準，享提早清還免手續費，享靈活還款期由6個月至最長24個月 (6/12/18/24)，申請毋須露面。條款受細則約束。

詳情：AEON

稅貸2023｜大眾財務：每月平息低至0.18%

大眾財務推出個人化低息「稅月」私人貸款，大眾財務指，該企貸款額可達月薪15倍或80萬港元，以較低者為準，每月平息低至0.18%，還款期長達48個月，並豁免手續費，若成功申請，送高達5,000元超市禮劵。條款受細則約束。

詳情：大眾財務

稅貸2023｜WeLand：實際年利率最低1.88%

WeLand為稅季提供私人貸款，最低實際年利率達1.88%，申請30萬或以下金額，或可免入息及住址證明，貸款確認後將全自動過戶。條款受細則約束。

詳情：WeLand

稅貸2023｜UA：稅季貸款低息至1.38%

UA亦有提供低息稅務貸款，該企指，貸款額可高達稅款300%，還款期長達36個月，只須香港身份證及稅單即可申請貸款，還款期最短為6個月及最長為36個月，實際年利率最低息至1.38%，最高為36%。條款受細則約束。

詳情：UA

稅貸2023｜邦民：低息貸款實際年利率低至1.12%

邦民雖然未有推出稅務貸款，但有提供低息貸款予交稅使用。邦民指，合資格全新客戶於即日起至2023年12月31日期間首次提取貸款，可獲獎現金高達1萬港元，還款期由3個月至84個月，客戶可以隨時額外還款。條款受細則約束。

詳情：邦民

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稅貸2023｜稅務貸款低息貸款及獨家優惠比較。

稅貸2023｜稅務貸款低息貸款及獨家優惠比較。

稅貸2023｜虛擬銀行／虛銀稅貸比較

稅貸2023｜Mox Bank：最低實際年利率4.53%

Mox Bank提供貸款稅季優惠「即時借」，最低實際年利率4.53%，（以貸款80萬及還款期49至60個月計算）貸款可達80萬港元，申請人必須是Mox Credit客戶，申請金額上限視乎信用限額，可於3至60個月內自選還款期。條款受細則約束。

詳情：Mox Bank

稅貸2023｜天星銀行：最低實際年利率1.58%

天星銀行有推出私人分期貸款，最低實際年利率為1.58%（以貸款８0萬及還款期12個月計算），可全天候申請至貸款過數，最快5分鐘完成，無須入息證明及住址證明，提供60日免息免供還款假期。

天星銀行亦有迎新優惠，即日起至2023年12月31日，合資格客戶經天星銀行手機程式成功遞交貸款申請，並提取不超過5萬的貸款，可選擇參加「60日免息免供」，便可於提取貸款後首60天不需供款。另外，即日起至2023年12月31日，現有客戶經天星銀行手機應用程式推薦親友成功申請及提取貸款，可獲400港元現金回贈。條款受細則約束。

詳情：天星銀行

稅貸2023｜livi Bank：最低實際年利率1.61%

livi Bank推出靈活貸「私人貸款」，最低實際年利率1.61%，可自選3至72個月還款期，提前還款無額外收費，享貸款額高達100萬元，全程手機辦妥，過程無需任何文件，而申請人需為香港居民並擁有liviSave戶口。條款受細則約束。
詳情：livi Bank

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稅貸2023｜常見問題

稅貸2023｜問：稅貸是甚麼？

答：稅貸即「稅務貸款」，是一種特殊的貸款產品，旨在幫助個人或企業應對繳稅壓力，而銀行是提供稅務貸款的主要機構之一，通過......閱讀更多

稅貸2023｜問：稅貸有甚麼用途？

答：稅貸的原意，是希望給予納稅人，能夠低息貸款來借錢交稅，但事實上銀行並無限制稅貸用途。部分人或會用作清卡數......閱讀更多

稅貸2023｜問：稅貸是如何申請？

申請稅貸與申請一般私人貸款的差異不多，現時銀行或借貸機構大多都接受網上申請，只要在銀行網站、使用手機應用程式申請，並提供個人資料，再上載......閱讀更多

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