稅貸2024｜滙豐中銀等銀行提供稅務貸款　低息貸款及獨家優惠比較

稅貸／稅貸2024／稅貸優惠｜即將迎來交稅季節，稅貸成為關注焦點，不少銀行及借貸機構亦開始「稅貸戰」搶客，趁勢推出稅務貸款計劃。《am730》為讀者整合各大銀行、虛擬銀行稅貸、財務公司稅貸，提供各項貸款及優惠比較，尋找「借平錢」的好機會。要注意，條款受細則約束，所有資料以各間銀行及財務機構最新公布為準。
【5月2日更新】
稅貸2024｜甚麼是稅貸？
稅貸即「稅務貸款」，為一種特殊貸款產品，旨在幫助個人或企業應對繳稅壓力，而銀行是提供稅務貸款的主要機構之一，通過銀行的稅貸，可以借款用作支付應納稅款項，並在還款期限內償還貸款。
稅貸2024｜稅貸的用途？
稅貸原意是給予納稅人以低息貸款來借錢交稅，但事實上銀行並無限制稅貸用途。部分人或會用作清卡數，因為稅貸的實際年利率一般僅介乎2%至4%。至於貸款額亦可達到月薪10至12倍左右，有人亦會用作投資，以低息的稅貸買入收息股。
稅貸2024｜稅務貸款特色
稅貸與一般貸款不同，稅貸普遍於每年10月至4月推出，大部分稅務貸款亦無需手續費，實際年利率比一般貸款低，但銀行一般都會查閱借貸人的信貸評級，如信貸評級良好，可獲批較低息和較佳的貸款條件，而大部分稅務貸款的借貸額為月薪10至12倍。
稅貸2024｜一般申請流程及所需文件
其實申請稅貸，與申請一般私人貸款差異不大，目前銀行或借貸機構都接受網上申請，只要在銀行／機構的網站，或使用手機應用程式申請，並提供個人資料，再上載文件，銀行或借貸機構便會審批貸款申請，之後通知客戶結果，當客戶確認貸款條件並接受，便會盡快安排金額過數。
稅貸2024｜借稅貸注意事項
即使借稅貸，申請人亦應注意申請事項，申請貸款時，不要只看廣告中的最低利息，要先清楚了解利息計法、還款期，不同還款期亦會導致最終利息及實際年利率不同。
若需提前還款，部分稅貸計劃會對提前還款收取額外費用；逾期還款，需額外支付罰息及額外手續費，亦應小心留意附加及隱藏條件，如申請人需為指定職業，甚至指定級別的銀行客戶等。
稅貸2024｜銀行稅貸比較
稅貸2024｜滙豐銀行：稅貸優惠低至2.28%
滙豐銀行宣布，該行推出分期「萬應錢」稅季貸款優惠計劃，客戶實際年利率低至2.28%，還款期最多長達60個月，不設貸款手續費。條款受細則約束。
詳情：滙豐銀行
稅貸2024｜信銀國際：實際年利率低至1.57%
信銀國際推出「$mart Plus 分期貸款」，客戶申請及成功提取$mart Plus稅季貸款，可享實際年利率低至1.57%、高達1.88萬獎賞、靈活還款期6至60個月、貸款金額高達月薪18倍或200萬元（以較低者為準），並享1分鐘初步批核，最快即日收錢。此外，該行指首月免供還款假期，毋須登記。於免供期毋須償還本金、利息或任何額外費用。條款受細則約束。
詳情：信銀國際
稅貸2024｜恒生銀行：稅貸優惠低至1.78%
恒生銀行表示，新推名為「稅安心」計劃，以借貸150萬元及還款期12個月計，稅貸息1.78厘，較去年的1.62厘加價0.16厘。若成功申請，可獲取高達港幣6,000元現金回贈。條款受細則約束。
詳情：恒生銀行
稅貸2024｜中銀香港「易達錢」
中銀香港指，推出分期「易達錢」稅季貸款，低至1.85%。客戶由即日起至2024年7月2日成功申請並遞交文件，貸款額需達5萬港元或以上，而且還款期達36期或以上，可享現金回贈高達6,800港元。
詳情：中銀香港
稅貸2024｜東亞：每月平息0.25%
東亞銀行推出全新私人「税季貸款」計劃，每月平息0.25%，貸款額高達申請人每月底薪16倍或最高400萬，0%手續費，還款期長達60個月。條款受細則約束。
詳情：東亞
稅貸2024｜渣打銀行：稅季限定1.85%設大抽獎
渣打銀行指，經網上申請渣打私人貸款，可享稅季限定優惠，實際年利率低至1.85%，0%手續費；全新客戶及現有本行之自動轉賬糧服務客戶而貸款期達36個月或以上，可額外獲1,000元現金回贈；貸款額高達月薪18倍或400萬（以較低者為準），還款期可長達60個月。條款受細則約束。
詳情：渣打銀行
稅貸2024｜大新銀行：交稅「快應錢」低至2.75%
大新銀行指，該行推出「快應錢」交稅，實際年利率低至2.75%，貸款額高達200萬港元或14倍月薪（以較低者為準），還款期長達60個月，推廣期至2024年5月13日。條款受細則約束。
詳情：大新銀行
稅貸2024｜富邦稅貸實際年利率低至2.38%
富邦銀行表示，該行稅季貸款設特低息率2.38%，貸款額高達月薪12倍或200萬港元，成功提取以下貸款金額及還款期達24個月或以上，可獲贈高達5,100元獎賞，包括超市現金券。
富邦銀行指，最快30分鐘獲悉初步批核結果，現金最快即日到手，而且手續費全免。條款受細則約束。
詳情：富邦銀行
稅貸2024｜借貸機構／財務公司稅貸比較
稅貸2024｜AEON：月平息低至0.14%
AEON推出「税 • 貸易」稅務貸款，該企表示，於推廣期內成功申請及提取稅貸，可享高達1萬元現金回贈，同時享低至0.14%的月平息(百分比年利率：3.24%)，貸款額高達100萬或月薪18倍，以較低者為準，享提早清還免手續費，享靈活還款期由6個月至最長24個月 (6/12/18/24)，申請毋須露面。條款受細則約束。
詳情：AEON
稅貸2024｜大眾財務：每月平息低至0.18%
大眾財務推出個人化低息「稅月」私人貸款，大眾財務指，該企貸款額可達月薪15倍或80萬港元，以較低者為準，每月平息低至0.18%，還款期長達48個月，並豁免手續費，若成功申請，送高達5,000元超市禮劵。條款受細則約束。
詳情：大眾財務
稅貸2024｜WeLand：實際年利率最低1.88%
WeLand為稅季提供私人貸款，最低實際年利率達1.88%，申請30萬或以下金額，或可免入息及住址證明，貸款確認後將全自動過戶。條款受細則約束。
詳情：WeLand
稅貸2024｜UA：稅季貸款低息至1.38%
UA亦有提供低息稅務貸款，該企指，貸款額可高達稅款300%，還款期長達36個月，只須香港身份證及稅單即可申請貸款，還款期最短為6個月及最長為36個月，實際年利率最低息至1.38%，最高為36%。條款受細則約束。
詳情：UA
稅貸2024｜邦民：低息貸款實際年利率低至1.12%
邦民雖然未有推出稅務貸款，但有提供低息貸款予交稅使用。邦民指，合資格全新客戶於即日起至2023年12月31日期間首次提取貸款，可獲獎現金高達1萬港元，還款期由3個月至84個月，客戶可以隨時額外還款。條款受細則約束。
詳情：邦民
稅貸2024｜華僑永亨信用財務：借逾50萬元還款期1年
華僑永亨信用財務指，借款逾50萬元、並成功於華僑銀行香港開立全新「宏富理財」的存款戶口可享更低息率，最低為每年貸款額1.46厘，不過會收手續費。
詳情：華僑永亨信用財務
稅貸2024｜虛擬銀行／虛銀稅貸比較
稅貸2024｜Mox Bank：最低實際年利率4.53%
Mox Bank提供貸款稅季優惠「即時借」，最低實際年利率4.53%，（以貸款80萬及還款期49至60個月計算）貸款可達80萬港元，申請人必須是Mox Credit客戶，申請金額上限視乎信用限額，可於3至60個月內自選還款期。條款受細則約束。
詳情：Mox Bank
稅貸2024｜天星銀行：最低實際年利率1.58%
天星銀行有推出私人分期貸款，最低實際年利率為1.58%（以貸款８0萬及還款期12個月計算），可全天候申請至貸款過數，最快5分鐘完成，無須入息證明及住址證明，提供60日免息免供還款假期。
天星銀行亦有迎新優惠，即日起至2023年12月31日，合資格客戶經天星銀行手機程式成功遞交貸款申請，並提取不超過5萬的貸款，可選擇參加「60日免息免供」，便可於提取貸款後首60天不需供款。另外，即日起至2023年12月31日，現有客戶經天星銀行手機應用程式推薦親友成功申請及提取貸款，可獲400港元現金回贈。條款受細則約束。
詳情：天星銀行
稅貸2024｜livi Bank：最低實際年利率1.61%
livi Bank推出靈活貸「私人貸款」，最低實際年利率1.61%，可自選3至72個月還款期，提前還款無額外收費，享貸款額高達100萬元，全程手機辦妥，過程無需任何文件，而申請人需為香港居民並擁有liviSave戶口。條款受細則約束。
詳情：livi Bank
稅貸2024｜常見問題
稅貸2024｜問：稅貸是甚麼？
答：稅貸即「稅務貸款」，是一種特殊的貸款產品，旨在幫助個人或企業應對繳稅壓力，而銀行是提供稅務貸款的主要機構之一，通過......閱讀更多
稅貸2024｜問：稅貸有甚麼用途？
答：稅貸的原意，是希望給予納稅人，能夠低息貸款來借錢交稅，但事實上銀行並無限制稅貸用途。部分人或會用作清卡數......閱讀更多
稅貸2024｜問：稅貸是如何申請？
答：申請稅貸與申請一般私人貸款的差異不多，現時銀行或借貸機構大多都接受網上申請，只要在銀行網站、使用手機應用程式申請，並提供個人資料，再上載......閱讀更多