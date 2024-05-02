稅貸2024｜滙豐中銀等銀行提供稅務貸款　低息貸款及獨家優惠比較

稅貸／稅貸2024／稅貸優惠｜即將迎來交稅季節，稅貸成為關注焦點，不少銀行及借貸機構亦開始「稅貸戰」搶客，趁勢推出稅務貸款計劃。《am730》為讀者整合各大銀行、虛擬銀行稅貸、財務公司稅貸，提供各項貸款及優惠比較，尋找「借平錢」的好機會。要注意，條款受細則約束，所有資料以各間銀行及財務機構最新公布為準。 【5月2日更新】

稅貸2024｜甚麼是稅貸？ 稅貸即「稅務貸款」，為一種特殊貸款產品，旨在幫助個人或企業應對繳稅壓力，而銀行是提供稅務貸款的主要機構之一，通過銀行的稅貸，可以借款用作支付應納稅款項，並在還款期限內償還貸款。 稅貸2024｜稅貸的用途？ 稅貸原意是給予納稅人以低息貸款來借錢交稅，但事實上銀行並無限制稅貸用途。部分人或會用作清卡數，因為稅貸的實際年利率一般僅介乎2%至4%。至於貸款額亦可達到月薪10至12倍左右，有人亦會用作投資，以低息的稅貸買入收息股。 稅貸2024｜稅務貸款特色 稅貸與一般貸款不同，稅貸普遍於每年10月至4月推出，大部分稅務貸款亦無需手續費，實際年利率比一般貸款低，但銀行一般都會查閱借貸人的信貸評級，如信貸評級良好，可獲批較低息和較佳的貸款條件，而大部分稅務貸款的借貸額為月薪10至12倍。

稅貸2024｜一般申請流程及所需文件 其實申請稅貸，與申請一般私人貸款差異不大，目前銀行或借貸機構都接受網上申請，只要在銀行／機構的網站，或使用手機應用程式申請，並提供個人資料，再上載文件，銀行或借貸機構便會審批貸款申請，之後通知客戶結果，當客戶確認貸款條件並接受，便會盡快安排金額過數。 稅貸2024｜借稅貸注意事項 即使借稅貸，申請人亦應注意申請事項，申請貸款時，不要只看廣告中的最低利息，要先清楚了解利息計法、還款期，不同還款期亦會導致最終利息及實際年利率不同。 若需提前還款，部分稅貸計劃會對提前還款收取額外費用；逾期還款，需額外支付罰息及額外手續費，亦應小心留意附加及隱藏條件，如申請人需為指定職業，甚至指定級別的銀行客戶等。