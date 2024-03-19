積金易平台｜eMPF是甚麼？一文了解積金易推出日期及優點。 (積金局網站)

積金易平台eMPF｜甚麼是積金易？

強積金(MPF)計劃自2000年起實行。在每年約3,000萬宗強積金行政交易中，超過65%是以紙張進行，加上缺乏具統一標準的行政平台，導致強積金制度的行政成本較高。

其後香港政府計劃開發積金易平台（eMPF），積金局主席劉麥嘉軒表示，每次轉移工作需時5日至8日完成，且帳戶轉移規模龐大。