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財經
2023-11-23 18:30:00

立法會審視薪津安排　一議員建議月薪再「提高四成」至15萬

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立法會審視薪津安排，一議員建議月薪再「提高四成」至15萬。(資料圖片／蘇文傑攝)

立法會審視薪津安排，一議員建議月薪再「提高四成」至15萬。(資料圖片／蘇文傑攝)

立法會一個小組委員會早前就議員酬金檢討諮詢議員，結果近八成議員同意，廢除兼任行政會議成員被減薪的安排；另有一名議員建議加薪4成，由月薪約10萬元增至15萬元，工作小組將於下周二（28日）展開會議。若建議獲特區政府接納，將於下屆立法會會期起生效。

立法會審視薪津安排，一議員建議月薪再「提高四成」至15萬。(立法會文件) 立法會審視薪津安排，一議員建議月薪再「提高四成」至15萬。(立法會文件)

一名議員建議月薪加四成至15萬元

問卷於7月就薪津安排諮詢各立法會議員，當中有79名議員回覆。每月酬金方面，根據結果，有62名、近八成議員同意廢除兼任行政會議成員的立法會議員每月酬金，須減去三分之一的規定。現時身兼行會成員的立法會議員，其薪酬需扣減三分一至7.1萬元。

問卷結果最令人關注的一點，有「一名議員」建議，應該將月薪加四成至15萬元，當中「酬酢及交通開支」，建議由目前約23萬元津貼，加至30萬元。該議員表示，因「照顧地區居民的民生活動和福利」，花費700萬至800萬元開支，又表示金額大部分用於地區事務。

至於議員月薪應如何調整，50名議員同意按中低層公務員的調整幅度作為參考；17名議員建議參考統計處的「就業人士名義平均薪金指數」作為參考。大部分議員亦同意，議辦開支比例，應按往屆立法會做法，即職員開支佔七成，其他工作開支佔兩成，辦公地方工作開支佔一成。

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