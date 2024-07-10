等候三中｜恒指不足250點窄幅上落 大摩：美投資者不急於重投中國資產

內地滬深兩市走高，但對港股支持不大，但個別主題股份有追捧。中國證券報引述蘋果產業鏈公司的消息報道，蘋果將iPhone 16系列備貨目標指引上調至9,000萬部，蘋果概念股造好。舜宇(2382)和高偉電子(1415)都升7%，比亞迪電子(285)和丘鈦科技（1478）都升逾6%。

上交所推集成電路公司培訓 科技股憧憬受惠

內地繼續推進落實「科創板八條」；上海交易所上周五召開集成電路公司專題培訓，近50家集成電路公司的80餘名高層出席。科技板塊有表現，中興(763)抽升一成，聯想(992)升3.5%，鴻騰(6088)發盈喜，更彈21.3%；晶片股再獲追捧，華虹(1347)揚7.8%，中芯(981)也升3.4%。

不過，三中全會的聚焦仍未可知。軍工股中船防務(317)持續向好，昨日再升5.4%，收報18.44。

大摩：人幣弱 美股強 資金不急於重回

港股持續窄幅上落，資金在板塊輪動，入市未算積極。摩根士丹利一份有關美國投資者對中國資產興趣的報告顯示，美國投資者仍然關注內地的宏觀經濟和政治發展，雖然對中資持倉處歷史低位，但未來3至6個月仍不急於回到中國市場。該行接觸的投資者認為，人民幣在夏天和秋天料兌美元仍然走弱，對比美國市場目前也更吸引。同時，他們也關注內地的內需市場何時轉好，觀望穩定內房措施等。此外，他們也關注政府政策穩定性，在保護主義、地緣政治爭端上，內地政府態度。