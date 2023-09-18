紡織檢測都有AI？便利妥夥AiDLab 將口罩生產提速三成

香港科研平台人工智能設計研究所(AiDLab)與便利妥簽署合作備忘錄，推動人工智能技術(AI)在紡織品檢測領域的應用，以「人工智能紡織檢測系統」(AI-based Textile Inspection System，簡稱AiTIS)應用於便利妥口罩產品的檢測工序。

過往一般口罩產品檢測主要依靠人手利用目測進行外觀質量判斷，但這種方法效率低、不穩定且人力資源成本高，亦因跟不上自動化高速生產而形成瓶頸位，降低每天口罩生產的數量。便利妥採用由AiDLab研發的AiTIS系統進行檢測後，最高速每分鐘可檢測500個口罩，準確率可達99%以上，令口罩整體生產速度提高了25%至30%。