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財經
2023-09-18 19:24:11

紡織檢測都有AI？便利妥夥AiDLab 將口罩生產提速三成

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紡織檢測都有AI？便利妥夥AiDLab 將口罩生產提速三成

AiDLab與便利妥簽署合作備忘錄；圖左起為黃永德及李偉樑。

香港科研平台人工智能設計研究所(AiDLab)與便利妥簽署合作備忘錄，推動人工智能技術(AI)在紡織品檢測領域的應用，以「人工智能紡織檢測系統」(AI-based Textile Inspection System，簡稱AiTIS)應用於便利妥口罩產品的檢測工序。

過往一般口罩產品檢測主要依靠人手利用目測進行外觀質量判斷，但這種方法效率低、不穩定且人力資源成本高，亦因跟不上自動化高速生產而形成瓶頸位，降低每天口罩生產的數量。便利妥採用由AiDLab研發的AiTIS系統進行檢測後，最高速每分鐘可檢測500個口罩，準確率可達99%以上，令口罩整體生產速度提高了25%30%

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便利妥｜擬應用擴至成人尿片衛生巾等

AiTIS適用於各類紡織品包括：梭織布料、針織布料、無紡布，甚至皮革製品也可以利用AiTIS進行檢測。是次與便利妥的合作，AiTIS便是應用於以無紡布製成的口罩檢測過程中。便利妥在2021年年底開始試用AiTIS檢測，並計劃把AiTIS系統的應用擴展至同集團旗下於海外地區的生產線，包括成人尿片、衛生巾和其他無紡布類的個人護理和衛生用品上。

AiDLab董事局主席兼香港理工大學常務及學務副校長黃永德教授表示，與業界的共同協作是令科研成果成功商品化不可或缺的基石。AiDLab將會繼續與業界緊密聯繫，了解行內對科技的需要，為業界帶來更多的創新發展。便利妥執行董事李偉樑表示，透過與AiDLab的合作，能夠進一步提升生產檢測能力，確保產品的品質符合標準。

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