經濟增長｜IMF警告環球金融風險正提高 今年經濟增長料低於3%

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)於北京出席論壇時警告，當前環球金融穩定風險正在明顯上升中，今年環球經濟增長料放緩至3%以下，明年經濟將見改善，惟增速仍低於3.8%歷來平均水平。

格奧爾基耶娃出席中國發展高層論壇時指，經濟增速放緩是由於新冠疫情造成的長期創傷效應、俄烏戰爭，以及貨幣政策緊縮對經濟活動帶來拖累，並強調，「全球經濟的春天還未到來」。此外，地緣經濟分裂導致的風險，可能意味著世界分裂為相互競爭的經濟集團，這是一種「危險的分裂」，而環球金融穩定的風險明顯上升，加息因素是對抗通脹所必需的，但在較高的債務水平下，從長期低利率環境邁向利率快速提高，將不可避免地帶來壓力和影響。

內地經濟正在強勢復甦

另外，她指，內地經濟正在強勢復甦，推動增長的主要原因是隨著經濟重新開放、經濟活動恢復正常，私人消費預計將迅速反彈。IMF今年1月預測內地今年經濟增長為5.2%，較2022年大幅提高2個百分點。內地經濟的強勁反彈，意味著其將在今年貢獻全球經濟增長的約三分之一，為世界經濟帶來可喜的拉動作用。內地經濟增速每提高1個百分點，會令其他亞洲經濟體的平均經濟增速提高0.3個百分點。