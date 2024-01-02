熱門搜尋:
六合彩 日本地震 姜濤 農曆新年2024 叱咤2023 黎淑賢去世 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 日圓匯率 交稅 御半山 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-01-02 14:39:37

經濟數據｜內地財新製造業PMI見4個月 分析：需加強穩就業力度

分享：
經濟數據｜內地財新製造業PMI見4個月 分析：需加強穩就業力度

內地財新上月製造業PMI報50.8，按月升0.1個百分點，連續兩個月企於50盛衰線以上。(資料圖片)

內地財新去年12月製造業採購經理指數(PMI)50.8，按月升0.1個百分點，連續兩個月企於50盛衰線以上，兼見4個月高位。至於國家統計局日前公布的上月製造業PMI則報49，減0.4個百分點，與去年6月並列去年次低。

從分項指數看，上月製造業生產、需求擴張速度小幅加快，分別為去年6月、3月以來最高。受訪企業反映，市場需求改善，當月消費品類與中間品類產品新訂單增加，投資品類訂單降幅放緩；生產方面，三大品類產量均上升，其中消費品類領先。外需邊際改善，新出口訂單指數在收縮區間回升，為近6個月來最高。

就業指數見半年低

不過，供需擴張但上月製造業就業壓力仍未緩解，就業指數降至去年6月以來最低。企業對用工相對謹慎，在人員自願離職後沒有填補空缺，甚至因需求疲弱而削減人手。由於部分企業專門安排產能以清理積壓業務，另有部分企業銷售未如預期，當月積壓業務量在連續6個月增長後首次出現下降。

財政政策和貨幣政策尚有空間

財新智庫高級經濟學家王喆表示，上月製造業景氣度繼續改善，但當前內外部需求仍然不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固，尤其是居民和企業預期偏弱，就業市場承壓。中央提出未來政策取向應堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策。展望新的一年，財政政策和貨幣政策尚有空間，穩就業政策力度還需進一步加強，更加突出就業優先導向，緩解就業市場壓力，切實改善民生，培育市場主體長久信心。

Ad Block

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受