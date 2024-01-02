經濟數據｜內地財新製造業PMI見4個月 分析：需加強穩就業力度

內地財新去年12月製造業採購經理指數(PMI)報50.8，按月升0.1個百分點，連續兩個月企於50盛衰線以上，兼見4個月高位。至於國家統計局日前公布的上月製造業PMI則報49，減0.4個百分點，與去年6月並列去年次低。
從分項指數看，上月製造業生產、需求擴張速度小幅加快，分別為去年6月、3月以來最高。受訪企業反映，市場需求改善，當月消費品類與中間品類產品新訂單增加，投資品類訂單降幅放緩；生產方面，三大品類產量均上升，其中消費品類領先。外需邊際改善，新出口訂單指數在收縮區間回升，為近6個月來最高。
就業指數見半年低
不過，供需擴張但上月製造業就業壓力仍未緩解，就業指數降至去年6月以來最低。企業對用工相對謹慎，在人員自願離職後沒有填補空缺，甚至因需求疲弱而削減人手。由於部分企業專門安排產能以清理積壓業務，另有部分企業銷售未如預期，當月積壓業務量在連續6個月增長後首次出現下降。
財政政策和貨幣政策尚有空間
財新智庫高級經濟學家王喆表示，上月製造業景氣度繼續改善，但當前內外部需求仍然不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固，尤其是居民和企業預期偏弱，就業市場承壓。中央提出未來政策取向應堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策。展望新的一年，財政政策和貨幣政策尚有空間，穩就業政策力度還需進一步加強，更加突出就業優先導向，緩解就業市場壓力，切實改善民生，培育市場主體長久信心。