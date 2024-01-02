經濟數據｜內地財新製造業PMI見4個月 分析：需加強穩就業力度

就業指數見半年低

不過，供需擴張但上月製造業就業壓力仍未緩解，就業指數降至去年6月以來最低。企業對用工相對謹慎，在人員自願離職後沒有填補空缺，甚至因需求疲弱而削減人手。由於部分企業專門安排產能以清理積壓業務，另有部分企業銷售未如預期，當月積壓業務量在連續6個月增長後首次出現下降。